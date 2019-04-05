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Дальнее зарубежье 05.04.2019 22:41

На заседании российско-венесуэльской межправкомиссии подписано 11 стратегически важных соглашений - вице-президент Венесуэлы

Соглашения в 11 стратегически важных сферах подписаны в ходе заседания смешанной межправительственной российско-венесуэльской комиссии, написал в твиттере в пятницу вице-президент Венесуэлы по планированию Рикардо Менендес.

"Одиннадцать соглашений стратегической важности подписаны на заседании смешанной межправительственной российско-венесуэльской комиссии: нефтяная промышленность, финансы, сельское хозяйство, торговля, культура, образование, наука и технологии, электроснабжение и рыболовство, поддержка с поставками медикаментов и товаров", - написал Р.Менендес.

Заседание смешанной межправительственной российско-венесуэльской комиссии состоялось ранее в пятницу в Москве.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, РОССИЯ, МЕЖПРАВКОМИССИЯ, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]