На заседании российско-венесуэльской межправкомиссии подписано 11 стратегически важных соглашений - вице-президент Венесуэлы

Соглашения в 11 стратегически важных сферах подписаны в ходе заседания смешанной межправительственной российско-венесуэльской комиссии, написал в твиттере в пятницу вице-президент Венесуэлы по планированию Рикардо Менендес.

"Одиннадцать соглашений стратегической важности подписаны на заседании смешанной межправительственной российско-венесуэльской комиссии: нефтяная промышленность, финансы, сельское хозяйство, торговля, культура, образование, наука и технологии, электроснабжение и рыболовство, поддержка с поставками медикаментов и товаров", - написал Р.Менендес.

Заседание смешанной межправительственной российско-венесуэльской комиссии состоялось ранее в пятницу в Москве.