Помпео уверен в возможности третьего саммита США-КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что Вашингтон и Пхеньян поведут третий саммит, однако не уточнил даты.
"Я уверен, что он будет", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста телеканала CBS о том, будет ли третий саммит США-КНДР.
При этом М.Помпео признался, что не знает, когда саммит состоится, но выразил надежду, что это произойдет "скоро".
Первый саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня 2018 года. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова. Через несколько дней Дональд Трамп заявил, что КНДР начала денуклеаризацию.
В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Саммит закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
"Смотрите, после Ханоя мы стали лучше друг друга понимать, понимать позиции, которых мы придерживаемся. Два лидера смогли добиться прогресса в этом отношении. Мы не достигли того, чего требует мир. Сегодня в отношении Северной Кореи действуют глобальные санкции", - сказала М.Помпео CBS.
По его словам, американская сторона "настроена решительно" и выразил убежденность, что "Северная Корея также настроена решительно".
"Председатель Ким пообещал мне, пообещал президенту Трампу, что он проведет денуклеаризацию. Задача моей команды гарантировать, что это произойдет", - сказал госсекретарь США.
Комментируя вопрос об облегчении санкций в отношении КНДР, М.Помпео сказал, что "позиция президента Д.Трампа однозначна".
"Политика нашей администрации абсолютно понятна: экономические санкции, санкции Совбеза ООН, не будут сняты, пока не будет достигнута наша главная цель, которую мы поставили почти два года", - подчеркнул он.
Он отметил, что дипломатические каналы между США и КНДР, а также между двумя корейскими государствами "не охладели". "После Ханоя у нас было обсуждение относительно того, в какую сторону двигаться", - сказал М.Помпео.
Кроме того, американский госсекретарь отметил, что Вашингтон будет внимательно слушать обращение Ким Чен Ына к северокорейскому народу, с которым он должен выступить 11 апреля. На этот же день у Д.Трампа запланирована встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
"Мы будем внимательно слушать то, что он будет говорить. Я не ожидаю больших сюрпризов, но я надеюсь, что он поделится своим мнением и скажет: "Я, как лидер Северной Кореи, полагаю, что для нас будет правильным взаимодействовать с США, чтобы провести денуклеаризацию. И у нас будет более светлое будущее для народа Северной Кореи", - подытожил М.Помпео.
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