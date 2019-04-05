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Дальнее зарубежье 05.04.2019 23:30

Хафтар заявил Гутерришу, что наступление на Триполи продолжится

Командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что наступление на Триполи продолжится до полного искоренения терроризма, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники.

По данным источников телеканала, в ответ на это заявление А.Гутерриш попросил ливийского фельдмаршала соблюдать международные нормы ведения боевых действий.

Ранее в пятницу А.Гутерриш объявил, что покидает Ливию после переговоров с Х.Хафтаром и премьер-министром страны Файезом Сараджем "с тревогой на сердце".

Политический кризис в Ливии продолжается с 2011 года - после гибели Муаммара Каддафи.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

Командующий ливийской национальной армией Х.Хафтар накануне объявил о начале наступления на Триполи.

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Тэги: ЛИВИЯ, ООН, ХАФТАР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]