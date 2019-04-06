Новые санкции Соединенных Штатов нацелены против попыток Кубы оказать помощь режиму Мадуро - министр финансов США

"Куба является силой, которая способствует сползанию Венесуэлы в кризис. Министерство финансов предпринимает меры против судов и структур, которые транспортируют нефть, и тем самым оказывают спасительную помощь нелегитимному режиму (президента Венесуэлы Николаса - ИФ) Мадуро", - приводятся в заявлении Минфина США слова С.Мнучина,
При этом в документе отмечается, что США вводят санкции против 34 судов, имеющих отношение к венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, а также против двух компаний, поставляющих венесуэльскую нефть на Кубу.
В свою очередь С.Мнучин отметил, что Куба посредством нефтяных сделок продолжает получать выгоду от режима Н.Мадуро и по-прежнему поддерживает его.
"США остаются привержены (задаче добиться - ИФ) перехода к демократии в Венесуэле и привлечь к ответственности кубинский режим за его прямое участие в упадке Венесуэлы", - добавил С.Мнучин.
После начала политического кризиса в Венесуэле США уже применяли санкции против Венесуэлы. В частности, в конце января администрация США решила ввести санкции против венесуэльской компании PDVSA.
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