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Дальнее зарубежье 06.04.2019 09:28

Новые санкции Соединенных Штатов нацелены против попыток Кубы оказать помощь режиму Мадуро - министр финансов США

Очередные санкции США по Венесуэле преследуют цель лишить ее "нелегитимные" власти поддержки со стороны Кубы, заявил в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин.

"Куба является силой, которая способствует сползанию Венесуэлы в кризис. Министерство финансов предпринимает меры против судов и структур, которые транспортируют нефть, и тем самым оказывают спасительную помощь нелегитимному режиму (президента Венесуэлы Николаса - ИФ) Мадуро", - приводятся в заявлении Минфина США слова С.Мнучина,

При этом в документе отмечается, что США вводят санкции против 34 судов, имеющих отношение к венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, а также против двух компаний, поставляющих венесуэльскую нефть на Кубу.

В свою очередь С.Мнучин отметил, что Куба посредством нефтяных сделок продолжает получать выгоду от режима Н.Мадуро и по-прежнему поддерживает его.

"США остаются привержены (задаче добиться - ИФ) перехода к демократии в Венесуэле и привлечь к ответственности кубинский режим за его прямое участие в упадке Венесуэлы", - добавил С.Мнучин.

После начала политического кризиса в Венесуэле США уже применяли санкции против Венесуэлы. В частности, в конце января администрация США решила ввести санкции против венесуэльской компании PDVSA.

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Тэги: США, МИНФИН, ВЕНЕСУЭЛА, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]