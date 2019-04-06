Трехсторонний саммит Азербайджан-Россия-Иран намечен на 14-15 августа - Мамедъяров

Очередная трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, России и Ирана планируется, ориентировочно, на 14-15 августа 2019 года в РФ, сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
«Официальную ноту по новому саммиту глав государств от российской стороны мы получили. Ориентировочно это 14-15 августа», - отметил глава внешнеполитического ведомства в интервью интернет-порталу «Москва-Баку».
Министр назвал трехсторонний формат переговоров между президентами Азербайджана, России и Ирана «хорошей инициативой».
«В свое время первая встреча прошла в Баку, затем в Тегеране. Я думаю, что сам по себе формат президентов трех стран, которые выстраивают своего рода коридор между Ираном, Азербайджаном и Россией, вплоть до Санкт-Петербурга (имеет ввиду прежде всего транспортный коридор Север – Юг – прим. «Москва-Баку»), он, как говорится на английском win-win («выигрышный») – все заинтересованы, чтобы он действовал», - подчеркнул Э.Мамедъяров, оценивая потенциал трехстороннего сотрудничества.
«Да, существуют вопросы, на которые надо находить ответы, потому что идет ориентир на индийские и южнокитайские товары. Но это все тема для разговора и получения здесь преференций. Экономика действует так, что если ты выстраиваешь свои преференции, то может заработать любой коридор», - отметил глава МИД Азербайджана.
Р.Бабаев
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