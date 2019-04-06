У Армении нет будущего без нормальных отношений с Азербайджаном – Мамедъяров

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Вене продемонстрировала появление точек соприкосновения в позициях сторон в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Эльмар Мамедъяров.

«Венская встреча показала, что хоть и тяжело, но нащупываются точки соприкосновения. Естественно, никто не ожидал, что это будет очень быстро», - сказал Э.Мамедъяров в интервью интернет-порталу «Москва-Баку».

Однако, по его словам, вслед за этим последовало воинственное заявление министра обороны Армении Тонояна о планах по завоеванию новых территорий Азербайджана. «Министр обороны Армении вдруг сделал абсолютно воинственное заявление с криками о новой войне, новых территориях. Заявление, конечно, рассчитано на внутреннюю аудиторию», - отметил Э.Мамедъяров.

По его словам, продолжающийся более 30 лет армяно-азербайджанский конфликт отбросил Ереван далеко назад.

«Я все время задаю вопрос нашим армянским друзьям. Вот 30 лет идет конфликт, скажите мне, пожалуйста, что получили от этого граждане Армении, кроме того, что в стране сегодня более 40% бедных, кроме того, что у них нет перспективы – демографическая ситуация катастрофическая и наиболее умные люди уезжают из страны. И вся эта ситуация как-то подталкивает к тому, что надо из нее выходить. Здесь философия простая, о ней Азербайджан неоднократно говорил: ты не можешь взять территорию и убежать на Луну, ты в любом случае должен добиваться нормального добрососедства», - сказал министр.

В то же время, отметил Э.Мамедъяров, несмотря на факт оккупации 20% территории Азербайджана, Баку достиг значительного экономического роста, «железные, автомобильные дороги построили, нефть продаем, нефтепровод, Южный газовый коридор построили». «И я могу назвать еще множество других примеров, доказывающих, что Азербайджан стал лидирующей экономикой в регионе», - подчеркнул он.

Глава МИД отметил, что во время недавнего визита в Брюссель «мы обсуждали (с ЕС - ИФ) сумасшедшее количество общих проектов и практически утвердили их в рамках проекта Южного газового коридора».

«Азербайджанский газ пойдет не только в Италию, но и на Балканы. Мы обсуждали транспортную составляющую, как соединить Китай с Европой, Юг с Западом. Это было конкретное обсуждение. Иcходя из этого, важно, чтобы в Армении сами себе задали вопрос, что они получили от оккупации наших земель. За 30 лет они сами себя отбросили назад», - сказал Э.Мамедъяров.

Министр отметил несостоятельность мнения о том, что армянское лобби способно оказать реальную поддержку Армении, помочь Еревану выйти из экономического кризиса.

«Периодически в Армении говорят: а вот диаспора нам поможет. Ребята, а кто, спрашивается, из диаспоры переехал в Армению, за исключением Вардана Осканяна (с 1998 по 2008 год – глава МИД Армении), который отказался от американского гражданства со своей женой и сыновьями и переехал в 1990-е годы в Армению. Кроме них из диаспоры никто этого не сделал. Кто из них деньги дал? Значит, нет доверия. Думаю, что понимание этого обязательно должно быть при анализе ситуации. Пашинян объявляет «экономическую революцию». Какая «экономическая революция», если с двумя из четырех соседних стран у тебя закрыты границы?!», - подчеркнул глава МИД Азербайджана.

По его словам, сегодняшнее руководство Армении должно убедить собственное население в необходимости мира с соседями. «Сейчас мяч на поле армян – они должны убедить свое собственное население в том, что мир нужен. Они иногда говорят – ой, вы знаете, в Карабахе такие сложные люди… Ребята, но это не наша – это ваша проблема. Вы должны объяснить людям, что будущего у Армении без налаживания отношений с Азербайджаном нет», - сказал Э.Мамедъяров.

Глава МИД Азербайджана отметил необходимость поиска форм взаимодействия между народами двух государств. «И чем больше они будут общаться, тем лучше. Ну нет другого варианта. Второй вариант – война. Она нужна? Война просто отбросит весь регион обратно», - отметил Э.Мамедъяров.

Р.Бабаев