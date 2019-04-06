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Дальнее зарубежье 06.04.2019 11:08

В Совбезе ООН призвали стороны конфликта в Ливии отказаться от военных действий и возобновить диалог

Совет Безопасности ООН по итогам закрытого заседания, состоявшегося в ночь с пятницы на субботу, призвал все силы в Ливии отказаться от военных действий и перейти к деэскалации конфликта, возобновив диалог.

"Члены Совбеза ООН выразили глубокую обеспокоенность военной активностью в Триполи, которая угрожает стабильности в Ливии, перспективам посредничества ООН и всеобъемлющему политическому урегулированию кризиса", - говорится в заявлении, распространенном по итогам заседания, которое представил постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген.

"Члены Совбеза ООН призвали к полному прекращению военной активности (...). Военного решения конфликта быть не может", - подчеркнул К.Хойсген.

Он отметил, что в Совбезе ООН также призвали все стороны в Ливии возобновить диалог и двигаться к деэскалации конфликта.

Ранее на этой неделе командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

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Тэги: ООН, ЛИВИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]