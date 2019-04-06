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Дальнее зарубежье 06.04.2019 11:32

В Каракасе назвали циничными и преступными новые санкции Вашингтона против Венесуэлы

Каракас резко осуждает новые санкции Вашингтона против 34 танкеров компании PDVSA и двух компаний, поставляющих венесуэльскую нефть на Кубу, говорится в заявлении главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, распространенном в Twitter.

"Правительство Боливарианской республики Венесуэлы резко осуждает новую атаку правительства Соединенных Штатов на нефтяную промышленность Венесуэлы и ее экономический суверенитет", - отмечается в заявлении венесуэльского МИД.

В заявлении подчеркивается, что Каракас считает "циничным и преступным" решение администрации президента США Дональда Трампа ввести очередные санкции.

Накануне в Вашингтоне объявили о введении санкции против 34 танкеров компании PDVSA и двух компаний, поставляющих венесуэльскую нефть на Кубу.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, США, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]