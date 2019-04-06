В Каракасе назвали циничными и преступными новые санкции Вашингтона против Венесуэлы

Каракас резко осуждает новые санкции Вашингтона против 34 танкеров компании PDVSA и двух компаний, поставляющих венесуэльскую нефть на Кубу, говорится в заявлении главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, распространенном в Twitter.
"Правительство Боливарианской республики Венесуэлы резко осуждает новую атаку правительства Соединенных Штатов на нефтяную промышленность Венесуэлы и ее экономический суверенитет", - отмечается в заявлении венесуэльского МИД.
В заявлении подчеркивается, что Каракас считает "циничным и преступным" решение администрации президента США Дональда Трампа ввести очередные санкции.
Накануне в Вашингтоне объявили о введении санкции против 34 танкеров компании PDVSA и двух компаний, поставляющих венесуэльскую нефть на Кубу.
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