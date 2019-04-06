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СНГ 06.04.2019 12:12

Атамбаев заявил, что сохраняет пост председателя Социал-демократической партии Киргизии

Экс-президент Киргизии, лидер Социал-демократической партии (СДПК) Алмазбек Атамбаев заявил, что он сохраняет пост лидера партии.

"Сейчас такое время, что кто-то должен подставлять свою грудь, и я пока для этого нужен", - заявил в субботу А.Атамбаев после съезда партии, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он добавил, что со временем будет готов "уступить дорогу молодым, новым лидерам, но в это сложное время я буду продолжать работать".

Отвечая на вопрос о принятом парламентом Киргизии законе, запрещающим экс-президентам заниматься политической деятельностью, в ином случае они лишаться всех гарантий, А.Атамбаев сказал, что эти ограничения "незаконны и противоречат Конституции".

По его словам, смысл этих поправок заключается в исключении его из политической жизни, и, возможно, возбуждении уголовного дела.

"Если они хотят завести уголовное дело, то для этого нужно было совершить преступление. Но я этого не совершал", - заявил А.Атамбаев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АТАМБАЕВ, ПАРТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]