Атамбаев заявил, что сохраняет пост председателя Социал-демократической партии Киргизии

Экс-президент Киргизии, лидер Социал-демократической партии (СДПК) Алмазбек Атамбаев заявил, что он сохраняет пост лидера партии.
"Сейчас такое время, что кто-то должен подставлять свою грудь, и я пока для этого нужен", - заявил в субботу А.Атамбаев после съезда партии, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Он добавил, что со временем будет готов "уступить дорогу молодым, новым лидерам, но в это сложное время я буду продолжать работать".
Отвечая на вопрос о принятом парламентом Киргизии законе, запрещающим экс-президентам заниматься политической деятельностью, в ином случае они лишаться всех гарантий, А.Атамбаев сказал, что эти ограничения "незаконны и противоречат Конституции".
По его словам, смысл этих поправок заключается в исключении его из политической жизни, и, возможно, возбуждении уголовного дела.
"Если они хотят завести уголовное дело, то для этого нужно было совершить преступление. Но я этого не совершал", - заявил А.Атамбаев.
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