Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9086 RUR   0.026 GBR   2.2262 TRY   0.3025

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.10 -0.36 Brent 69.40 0.09

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.04.2019 12:37

Гуайдо призывает сторонников на акцию протеста в Каракасе

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти на демонстрацию в Каракасе в субботу.

"Давайте будем по-прежнему решительны на улицах, эта борьба за жизни всех венесуэльцев", - написал он в своем Twitter.

Ожидается, что на демонстрацию в столице Венесуэлы в субботу выйдут тысячи сторонников оппозиции. Акция запланирована на 11:00 по местному времени (18:00 мск).

Х.Гуайдо в январе объявил себя временным президентом Венесуэлы. США стали одной из первых стран, признавших его.

Накануне вице-президент США Майк Пенс вновь заявил о поддержке Вашингтоном оппозиционных сил Венесуэлы. Выступая в американском городе Хьюстоне в штате Техас, он отметил, что "народ Венесуэлы слишком долго страдал от жестоких притеснений со стороны власти". Он также заявил, что Венесуэла - "это общество беззакония, коррупции, насилия и преступности".

По словам Х.Гуайдо, что к нынешнему моменту Венесуэлу покинули уже более 3 млн человек.

"Мы не будем бездействовать и безучастно наблюдать за тем, как жители Венесуэлы страдают от диктатуры и притеснений. Николасу Мадуро лучше бы не испытывать решительность Соединенных Штатов", - добавил лидер оппозиции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИЯ, АКЦИЯ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Помпео потребовал от Каракаса вернуть свободу соратнику Гуайдо Лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо намерен выехать на границу с Колумбией для пропуска гуманитарной помощи Ряд европейских стран предоставил венесуэльской оппозиции почти 20 млн долларов на приобретение гумпомощи - Гуайдо Гуайдо попросил папу римского помочь в решении кризиса в Венесуэле Гуайдо пообещал добиться доставки гумпомощи в Венесуэлу Макрон объявил о признании Гуайдо президентом Венесуэлы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]