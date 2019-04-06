Гуайдо призывает сторонников на акцию протеста в Каракасе

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти на демонстрацию в Каракасе в субботу.
"Давайте будем по-прежнему решительны на улицах, эта борьба за жизни всех венесуэльцев", - написал он в своем Twitter.
Ожидается, что на демонстрацию в столице Венесуэлы в субботу выйдут тысячи сторонников оппозиции. Акция запланирована на 11:00 по местному времени (18:00 мск).
Х.Гуайдо в январе объявил себя временным президентом Венесуэлы. США стали одной из первых стран, признавших его.
Накануне вице-президент США Майк Пенс вновь заявил о поддержке Вашингтоном оппозиционных сил Венесуэлы. Выступая в американском городе Хьюстоне в штате Техас, он отметил, что "народ Венесуэлы слишком долго страдал от жестоких притеснений со стороны власти". Он также заявил, что Венесуэла - "это общество беззакония, коррупции, насилия и преступности".
По словам Х.Гуайдо, что к нынешнему моменту Венесуэлу покинули уже более 3 млн человек.
"Мы не будем бездействовать и безучастно наблюдать за тем, как жители Венесуэлы страдают от диктатуры и притеснений. Николасу Мадуро лучше бы не испытывать решительность Соединенных Штатов", - добавил лидер оппозиции.
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