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Дальнее зарубежье 06.04.2019 13:00

США признают иранский КСИР террористической организацией - СМИ

Администрация США намерена внести иранский Корпус стражей Исламской Революции (КСИР) в список террористических организаций, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные официальные лица.

"Решение, о котором могут объявить уже в понедельник (8 апреля - ИФ) по итогам нескольких месяцев обсуждений, может стать первым примером, когда часть (вооруженных сил - ИФ) иностранного государства официально признана террористической организаций", - пишет газета.

По данным ее источников, в поддержку решения высказались госсекретарь США Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон.

В то же время, несколько высокопоставленных сотрудников Пентагона, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда, высказались против такого решения, поскольку оно может повлечь за собой негативные последствия для сил США в регионе, но не причинит желаемого урона иранской экономике. Также испытывают сомнения относительно последствий такого решения в ЦРУ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИРАН, КСИР, ТЕРРОРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]