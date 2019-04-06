Власти Киргизии ужесточили наказание за похищение невест

В Киргизии ужесточили наказание за похищение девушек с целью вступления в брак, увеличив срок лишения свободы за это с семи до 10 лет, сообщила "Интерфаксу" лидер неправительственной правозащитной организации "Женский банк мира" Гульсана Абытова.

"В новом Уголовном кодексе, вступившем в силу с начала года, ужесточено наказание за похищение невест и наказание для тех, кто принуждает к вступлению в брак девушек, не достигших 18-летнего возраста", - сказала Г.Абытова.

Наказание для лиц, совершивших похищение, увеличено с 7 до 10 лет лишения свободы. Лица, вынуждающие несовершеннолетних девушек к вступлению в брак, должны будут заплатить штраф в размере 200 тыс. сомов (более $3 тыс.), сообщила она.

По словам Г.Абытовой, последний раз в республике наказание за похищение невесты ужесточали в 2013-году, но "ситуация особо не поменялась".

"Похищение молодых девушек с целю создания семьи против их воли в республике продолжается, даже были случаи, когда девушки совершали суицид после похищения", - сказала правозащитница.

Она отметила, что согласно законодательству Киргизии брачный возраст наступает с 18 лет, но зачастую в случае похищения невесты, или как это называется в Киргизии "ала качуу", родители девушки и родственники молодого человека пытаются "замять" дело и в правоохранительные органы обращаются в редких случаях, а до суда доходят единичные дела.

Проблему похищения невест в Киргизии обсуждают уже несколько лет, волна общественных дискуссий об усилении уголовной ответственности за похищение невест вновь поднялась, когда в мае 2018 года в здании районного УВД мужчина зарезал девушку, которую похитил, чтобы жениться на ней, пострадавшая скончалась в больнице.

Правозащитники в Киргизии заявляют, что проблема похищения невест влечет за собой серьезные социальные последствия. Такие браки, как правило, не регистрируются официально и женщины, даже имея ребенка на руках, в случае прекращения отношений с мужем, лишаются любых прав на имущество и других гарантий, а иногда могут оказаться на улице.

Правозащитники считают, что кроме ужесточения наказания за похищение невест в Киргизии необходимо проводить масштабные информационные кампании с привлечением духовенства.

По данным правозащитной организации, в Киргизии ежедневно происходит до 30 похищений девушек, шесть из которых сопровождаются изнасилованиями. В год число похищений превышает 10 тыс. Путем похищения невесты (с ее согласия или без него) совершается 20% браков в городах Киргизии. В сельской местности похищение невесты предваряет 60% браков, из них две трети - без согласия девушки.

В мае 2018 года представители ООН в Киргизии призвали власти республики принять все необходимые меры для прекращения практики принуждения женщин к вступлению в брак и защитить их от насилия. После этого власти страны заявили о необходимости ужесточения наказания за данный вид преступления.