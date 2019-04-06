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Дальнее зарубежье 06.04.2019 13:53

Министр финансов Британии верит в возможность договоренности с лейбористами о сделке по Brexit

Глава Минфина Великобритании Филип Хаммонд заявил в субботу, что верит в возможность достижения соглашения с оппозиционной Лейбористской партией вокруг сделки о выходе Британии из ЕС.

"Переговоры между правительством и лейбористами по сделке Brexit продолжаются", - сказал Ф.Хаммонд журналистам перед началом неформальной встречи министеров финансов стран ЕС в Румынии.

Он отметил, что настроен оптимистично, и что "соглашение в какой-либо форме" между сторонами возможно, сообщает британская телерадиокорпорация BBC.

Переговоры между консерваторами и лейбористами начались ранее на этой неделе.

В минувшую пятницу лейбористы заявили, что правящая Консервативная партия не смогла предложить какой-либо компромисс в ходе переговоров по ситуации вокруг соглашения о выходе Британии из ЕС.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОППОЗИЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]