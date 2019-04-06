США и Китай достигли прогресса на переговорах по торговле, контакты будут продолжаться в постоянном режиме - Белый дом

На прошедшем 3-5 апреля в Вашингтоне очередном этапе американо-китайских переговоров достигнут прогресс, постоянные контакты будут продолжены, сообщил Белый дом.
"США и Китай провели продуктивные встречи и добились прогресса по ряду ключевых проблем. Значительную часть работы еще предстоит проделать. Руководители, заместители министров и члены делегаций будут поддерживать постоянные контакты для решения остающихся вопросов", - говорится в распространенном сообщении.
В нем отмечается, что "темами переговоров были вопросы интеллектуальной собственности, передачи технологий под давлением, нетарифные барьеры, сельское хозяйство, услуги, закупки и правовая сфера".
Как сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп также заявил, что на переговорах удалось добиться прогресса.
"Мы очень близки к тому, чтобы заключить сделку. Это не значит, что она уже существует, поскольку ее еще нет, но мы, безусловно, подошли к ней намного ближе", - казал американский президент.
Он отметил: "Думаю, что в течение следующих четырех недель, возможно, раньше или позже, чего бы это ни стоило, может быть объявлено о чем-то монументальном".
Председатель КНР Си Цзиньпин также считает, что на переговорах удалось серьезно продвинуться по тексту торгового соглашения с США, которое обсуждается на двухсторонних переговорах.
"Председатель КНР Си Цзиньпин в послании своему американскому коллеге Дональду Трампу заявил, что по тексту китайско-американского торгово-экономического соглашения был достигнут существенный прогресс", - сообщило агентство "Синьхуа".
Си Цзиньпин выразил надежу на заключение соглашения на взаимовыгодной и справедливой основе в ближайшее время.
Устное послание китайского руководителя на встрече с Д.Трампом передал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах. Он также отметил достигнутый прогресс.
В то же время, Д.Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином состоится только в том случае, если соглашение будет достигнуто. Ранее он говорил, что такое соглашение должно быть подписано им и Си Цзиньпином лично.
"Если будет сделка, будет и саммит. Если сделки не будет, мы не собираемся проводить саммит", - заявил президент США.
Президент Армении заявил о важности содействия ООН усилиям Минской группы в карабахском урегулировании
Учения ВС Азербайджана нацелены на проведение широкомасштабных наступательных операций – министр обороны
Отношения с Москвой являются приоритетом для Баку – глава МИД Азербайджана
Кабмин Азербайджана утвердил временные ставки таможенных пошлин на экспорт картофеля, капусты и лука с целью снизить внутренние цены на данную продукцию
Fitch подтверждает рейтинг "Нафтогаза" "B-"
Societe Generale планирует сокращение 700 рабочих мест в Париже - СМИ
Грузию с начала года посетили более 290 тыс. граждан Азербайджана
Пожарные в Туапсе ликвидируют возгорание на нефтебазе
Президент Алиев выделил 6 млн манатов на создание в Баку двух новых центров ASAN Xidmet
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»