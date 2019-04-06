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Дальнее зарубежье 06.04.2019 14:20

США и Китай достигли прогресса на переговорах по торговле, контакты будут продолжаться в постоянном режиме - Белый дом

На прошедшем 3-5 апреля в Вашингтоне очередном этапе американо-китайских переговоров достигнут прогресс, постоянные контакты будут продолжены, сообщил Белый дом.

"США и Китай провели продуктивные встречи и добились прогресса по ряду ключевых проблем. Значительную часть работы еще предстоит проделать. Руководители, заместители министров и члены делегаций будут поддерживать постоянные контакты для решения остающихся вопросов", - говорится в распространенном сообщении.

В нем отмечается, что "темами переговоров были вопросы интеллектуальной собственности, передачи технологий под давлением, нетарифные барьеры, сельское хозяйство, услуги, закупки и правовая сфера".

Как сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп также заявил, что на переговорах удалось добиться прогресса.

"Мы очень близки к тому, чтобы заключить сделку. Это не значит, что она уже существует, поскольку ее еще нет, но мы, безусловно, подошли к ней намного ближе", - казал американский президент.

Он отметил: "Думаю, что в течение следующих четырех недель, возможно, раньше или позже, чего бы это ни стоило, может быть объявлено о чем-то монументальном".

Председатель КНР Си Цзиньпин также считает, что на переговорах удалось серьезно продвинуться по тексту торгового соглашения с США, которое обсуждается на двухсторонних переговорах.

"Председатель КНР Си Цзиньпин в послании своему американскому коллеге Дональду Трампу заявил, что по тексту китайско-американского торгово-экономического соглашения был достигнут существенный прогресс", - сообщило агентство "Синьхуа".

Си Цзиньпин выразил надежу на заключение соглашения на взаимовыгодной и справедливой основе в ближайшее время.

Устное послание китайского руководителя на встрече с Д.Трампом передал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах. Он также отметил достигнутый прогресс.

В то же время, Д.Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином состоится только в том случае, если соглашение будет достигнуто. Ранее он говорил, что такое соглашение должно быть подписано им и Си Цзиньпином лично.

"Если будет сделка, будет и саммит. Если сделки не будет, мы не собираемся проводить саммит", - заявил президент США.

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Тэги: США, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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