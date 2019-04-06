В Тегеране пригрозили внести армию США в свой террористический список наряду с ИГ

Иран ответит симметрично в случае признания Вашингтоном Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) террористической организацией и внесет Вооруженные силы США в свой аналогичный список, цитирует в субботу агентство Mehr слова председателя парламентского комитета по иностранным делам и национальной безопасности Хишматоллы Фалахатпише.
"Если КСИР будет помещен в список террористических организаций в США, мы внесем военных этой страны в наш террористический список наряду с ИГ", - цитирует агентство его заявление в Twitter.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация США уже 8 апреля может принять решение о внесении КСИР в список террористических организаций.
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