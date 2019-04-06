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Регион 06.04.2019 14:44

В Тегеране пригрозили внести армию США в свой террористический список наряду с ИГ

Иран ответит симметрично в случае признания Вашингтоном Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) террористической организацией и внесет Вооруженные силы США в свой аналогичный список, цитирует в субботу агентство Mehr слова председателя парламентского комитета по иностранным делам и национальной безопасности Хишматоллы Фалахатпише.

"Если КСИР будет помещен в список террористических организаций в США, мы внесем военных этой страны в наш террористический список наряду с ИГ", - цитирует агентство его заявление в Twitter.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация США уже 8 апреля может принять решение о внесении КСИР в список террористических организаций.

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Тэги: ИРАН, США, ВОЕННЫЕ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]