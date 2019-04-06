Кабмин Азербайджана утвердил временные ставки таможенных пошлин на экспорт картофеля, капусты и лука с целью снизить внутренние цены на данную продукцию

Кабинет министров Азербайджана утвердил размеры таможенных пошлин на экспорт картофеля и капусты, увеличил пошлину на экспорт лука.
Согласно постановлению кабинета министров, опубликованного на сайте правительства, до 30 апреля 2019 года ставка на экспорт семенного картофеля, молодого и прочего картофеля составит $1 за 1 кг.
Кроме этого, таможенная ставка на экспорт белокочанной и краснокочанной капусты до 31 мая 2019 года составит $2 за 1 кг.
Решением кабмина, таможенная ставка на экспорт репчатого лука и лука-шалота до 31 мая 2019 года увеличивается с $0,6 до $2 за 1 кг.
Как сообщалось ранее со ссылкой на министра экономики Шахина Мустафаева, применение временных экспортных таможенных пошлин на данную продукцию преследует цель снизить цены на эту сельхозпродукцию. «В последнее время наблюдается рост цен на лук, а также на картофель и капусту. Мы изучаем причины этого и можем сказать, что рост цен не носит искусственного характера. Мы планируем на два месяца применить экспортную пошлину на эти товары, чтобы снизить цены на эти товары", - сказал Ш.Мустафаев журналистам в пятницу.
А.Азизов
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