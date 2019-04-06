Атамбаев в Бишкеке назвал предателями отколовшихся от СДПК политических оппонентов

Экс-президент Киргизии, лидер Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Алмазбек Атамбаев заявил в Бишкеке, что в республике есть только одна партия с таким названием, все остальные являются фальшивыми.

А.Атамбаев также назвал предателями политических оппонентов, отколовшихся от партии, среди которых назвал президента страны Сооронбая Жээнбекова и его брат Асылбека Жээнбекова.

После съезда партии в субботу лидер экс-президент Киргизии заявил, что в минувшую среду в Бишкеке прошел "съезд фальшивой СДПК, за организаторами стоят Жээнбековы".

"Мы не присоединимся к предателям. Тот, кто предал, он хочет, чтобы все были предателями", - сказал экс-президент Киргизии.

Он добавил, что съезд СДПК в субботу "прошел с большими препонами". "Некоторых делегатов запугивали, уговаривали не ехать на съезд, несмотря на это из 180 членов партии 170 приехали и приняли участие", - отметил А.Атамбаев.

Он сообщил, что на съезде принято решение о прекращении полномочий старого политсовета, и избран новый политсовет СДПК.

Он также высказался о деятельности нового главы государства С.Жээнбекова, указав, что "по Конституции у президента страны главная ответственность за ситуацию в стране (...), но мы видим, что президент сегодня абсолютно не выполняет свои обязанности, он натравливает госвласть на народ".

"Мы видим, что за полтора года вернулась (...) вернулась атмосфера страха. Времена Бакиева (свергнутый бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев - ИФ) опять пришли, в это время мы не можем сидеть дома, мы должны бороться за наше государство", - заявил А.Атамбаев.

Со своей стороны заместитель председателя СДПК Ирина Карамушкина заявила "Интерфаксу", что из политсовета партии исключены около 70% прежних членов, среди которых депутаты парламента от фракции СДПК.

Вместе с тем И.Карамушкина заявила, что фракция не прекратит свое существование, она продолжит работать в том составе, который есть, но новые члены политсовета не будут принимать в участие во фракционной работе.

"Среди новых членов политсовета пять депутатов парламента. Вероятнее всего, до 2020 года, до новых парламентских выборов фракция так и продолжит существовать, но в ней будут члены СДПК и те, кто от нее откололись", - сказала она.

Вместе с тем члены политсовета СДПК заявили в субботу, что представители отколовшейся от партии части, которая также называет себя СДПК и провела 3 апреля съезд, не смогут пройти перерегистрацию в Минюсте Киргизии, так как там уже зарегистрирована Социал-демократическая партия и ее лидером является Алмазбек Атамбаев.

Как сообщалось, в минувшую среду политические оппоненты Атамбаева в СДПК провели съезд в Бишкеке, на котором избрали своим лидером экс-губернатора Чуйской области Сагынбека Абдрахманова. Отмечалось, что на съезде присутствовали около 300 человек из Бишкека и Чуйской области. Тогда С.Абдрахманов заявил, что "новая СДПК" приняла решение об исключении экс-президента Киргизии из основанной им партии и намерении перерегистрировать организацию в Минюсте Киргизии.

Ранее 3 апреля депутат парламента Киргизии и брат президента республики Асылбек Жээнбеков объявил о выходе из СДПК.