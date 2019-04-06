Пожарные в Туапсе ликвидируют возгорание на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Туапсе произошел в субботу в полдень, сообщает пресс-служба ГУ ЧС по Краснодарскому краю.

"Сообщение о возгорании поступило в 12:14 мск. К месту вызова направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на территории промышленной зоны нефтебазы происходит горение неэксплуатируемого резервуара на площади 84 кв. метров.

В настоящее время в тушении возгорания задействованы четыре единицы техники и 16 человек личного состава. "Угрозы распространения пожара нет", - говорится в пресс-релизе.

Информированный источник в оперативных службах уточнил агентству, что пожар не представляет опасности для инфраструктуры. "Горят деревянные поддоны в районе неиспользованных резервуаров", - уточнил он.