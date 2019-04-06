Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9086 RUR   0.026 GBR   2.2262 TRY   0.3025

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.10 -0.36 Brent 69.40 0.09

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 06.04.2019 15:14

Пожарные в Туапсе ликвидируют возгорание на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Туапсе произошел в субботу в полдень, сообщает пресс-служба ГУ ЧС по Краснодарскому краю.

"Сообщение о возгорании поступило в 12:14 мск. К месту вызова направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на территории промышленной зоны нефтебазы происходит горение неэксплуатируемого резервуара на площади 84 кв. метров.

В настоящее время в тушении возгорания задействованы четыре единицы техники и 16 человек личного состава. "Угрозы распространения пожара нет", - говорится в пресс-релизе.

Информированный источник в оперативных службах уточнил агентству, что пожар не представляет опасности для инфраструктуры. "Горят деревянные поддоны в районе неиспользованных резервуаров", - уточнил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУАПСЕ, НЕФТЕБАЗА, ПОЖАР

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]