Пожарные в Туапсе ликвидируют возгорание на нефтебазе

"Сообщение о возгорании поступило в 12:14 мск. К месту вызова направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что на территории промышленной зоны нефтебазы происходит горение неэксплуатируемого резервуара на площади 84 кв. метров.
В настоящее время в тушении возгорания задействованы четыре единицы техники и 16 человек личного состава. "Угрозы распространения пожара нет", - говорится в пресс-релизе.
Информированный источник в оперативных службах уточнил агентству, что пожар не представляет опасности для инфраструктуры. "Горят деревянные поддоны в районе неиспользованных резервуаров", - уточнил он.
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