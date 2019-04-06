Учения ВС Азербайджана нацелены на проведение широкомасштабных наступательных операций – министр обороны

Вооруженные силы Азербайджана должны быть готовыми к отражению возможных провокаций врага и к началу активных боевых операций, заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.
«Все учения, проводимые согласно плану, нацелены на проведение широкомасштабных наступательных операций», - подчеркнул З.Гасанов в субботу на прошедшем под его руководством служебном совещании на Центральном командном пункте Вооруженных сил Азербайджана.
Он отметил, что безответственные заявления военно-политического ведомства Армении способствуют росту напряженности на линии армяно-азербайджанского фронта.
«Министр дал конкретные указания командирам и начальникам всех уровней организовать постоянное наблюдение и держать под контролем действия противника, дать решительный ответ на его возможные провокации и в любое время быть готовыми к началу активных боевых операций», - сообщает оборонное ведомство.
З.Гасанов поставил перед соответствующими должностными лицами задачи увеличить интенсивность учений и тренировок, проводимых согласно плану боевой подготовки, «в особенности в ночное время, в условиях и на местности, максимально приближенных к боевым, повысить уровень боеготовности личного состава и боеспособности подразделений, организовать подготовку к переводу вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации».
Р.Бабаев
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