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Карабахский конфликт 06.04.2019 16:25

Президент Армении заявил о важности содействия ООН усилиям Минской группы в карабахском урегулировании

Президент Армении Армен Саркисян на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Иордании заявил о важности содействия Организации усилиям Минской группы ОБСЕ в разрешении карабахского конфликта.

А.Саркисян и А.Гутереш приветствовали встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана ильхама Алиева по карабахскому урегулированию в Вене, отметив, что мирное, основанное на переговорах урегулирование проблемы не имеет альтернативы, сообщает пресс-служба президента Армении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ООН, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]