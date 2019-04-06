Президент Армении заявил о важности содействия ООН усилиям Минской группы в карабахском урегулировании

А.Саркисян и А.Гутереш приветствовали встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана ильхама Алиева по карабахскому урегулированию в Вене, отметив, что мирное, основанное на переговорах урегулирование проблемы не имеет альтернативы, сообщает пресс-служба президента Армении.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»