В Эстонии определены кандидаты на министерские посты в новом правительстве

В Эстонии три партии, создающие новую коалицию после прошедших 3 марта парламентских выборов, определили в субботу на заседаниях правлений политических организаций кандидатов на министерские посты.

Правительство будет состоять из 15 министров, включая премьер-министра. Все министерские портфели будут поделены между партиями поровну, сообщили пресс-службы партий.

Премьер-министром останется председатель партии Центра, нынешний глава правительства Юри Ратас (Juri Ratas). Центристам отойдут также посты министров образования, экономики и инфраструктуры, государственного управления, социальных дел.

Партия "Отечество" получит портфели министра обороны (им останется нынешний глава военного ведомства Юри Луйк (Juri Luik), иностранных дел (им станет нынешний министр юстиции Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu), юстиции, по делам народонаселения и культуры.

Консервативная народная партия получит посты министра внутренних дел (им станет председатель партии Март Хельме (Mart Helme), финансов (им станет сын лидера партии Мартин Хельме (Martin Helme). Партии отойдут также посты министров окружающей среды, сельской жизни, внешней торговли и информационных технологий.

На заседаниях правлений партий утвержден также коалиционный договор.

Новая коалиция будет обладать в парламенте в общей сложности 56 мандатами из 101.

В пятницу президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) поручила лидеру партии Реформ Кае Каллас (Kaia Kallas) сформировать новое правительство. Реформисты победили на парламентских выборах, но не смогут создать коалицию, так как вместе с Социал-демократической партией, согласившейся войти в правящий союз, имеет только 44 голоса в парламенте, чего не хватает для создания правительства большинства.

Согласно законодательству, кандидат в премьер-министры должен будет представить парламенту доклад об основах формирования нового правительства. Получив полномочия, он должен будет представить новый состав кабинета министров президенту для назначения. Вступит в должность новое правительство после приведения к должностной присяге перед парламентом. Затем глава государства освободит от должности прежнее правительство.