Минюст РФ призвал полицию быть нетерпимой к пыткам задержанных

Представитель Минюста РФ рассказал руководству МВД о ситуации с гражданскими свободами в стране, нарушение которых наиболее часто становится поводом к обращению россиян в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в том числе безосновательные задержания и применение силы к задержанным.

"Уполномоченный РФ при ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Михаил Гальперин принял участие в совещании с руководством МВД, руководителями подразделений центрального аппарата МВД. Обсуждались вопросы соблюдения РФ положений Конвенции о правах человека и основных свобод в контексте правоприменительной практики органов внутренних дел", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минюста.

В нем отмечается, что в своем выступлении М.Гальперин обозначил основные правовые позиции и подходы европейского суда по наиболее частым вопросам правоприменения, с которыми связано значительное количество жалоб в ЕСПЧ, "в частности, по основаниям и порядку лишения и ограничения свободы граждан, доставления их в органы внутренних дел, избранию и продлению меры пресечения в виде содержания под стражей".

"М.Гальперин обратил внимание на практику европейского суда по делам, касающимся необеспечения подозреваемым, обвиняемым и заключенным надлежащих условий содержания и транспортировки, а также по делам, обстоятельства которых связаны с фактами жестокого обращения с задержанными в полиции и необеспечением их эффективного расследования", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что "отмечена необходимость соблюдения гарантий против пыток и иного жестокого обращения, создания обстановки нетерпимости к такого рода нарушениям".

"Также М.Гальперин отметил важность учета в правоприменительной практике органов внутренних дел выносимых Европейским судом и Комитетом министров Совета Европы рекомендаций, поскольку они базируются на международных стандартах и положительных практиках других государств Совета Европы", - добавили в Минюсте.