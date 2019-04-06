Первые британские подданные уже получили обновленные паспорта, на обложке которых нет упоминания Евросоюза, несмотря на то, что технически Британия пока не покинула ЕС, передают британские СМИ в субботу.

Обложка прежней версии британского паспорта, образца времен Британии в ЕС - темно-красного цвета, на ней в золотистом цвете изображен королевский герб, над которым располагаются надписи: Европейский союз и Соединённое королевство Великобритании и Ирландии. С паспортов, выпущенных после 30 марта 2019, убрали надпись "Европейский союз".

Такая путаница произошла из-за того, что до недавнего времени Лондон планировал выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Ранее в Лондоне заявили, что уже к концу этого года в королевстве начнут выдавать новые паспорта темно-синего цвета с серебристыми буквами, и на них также уже не будет упоминаний о ЕС.

Представитель британского Хоум-офиса (МВД страны) заявила, что "для британцев не будет никакой разницы, пользуются ли они паспортами с надписью или без надписи".

"Оба дизайна паспортов будут в равной степени законны для выезда за рубеж", - заявила она.

По ее словам, паспорта с надписью "Европейский союз" будут выпускаться в Британии еще на протяжении недолгого периода времени. В Лондоне сочли, что необходимо использовать напечатанные ранее обложки с целью экономии денег налогоплательщиков, объяснила она.