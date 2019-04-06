Грузию с начала года посетили более 290 тыс. граждан Азербайджана

Грузию в январе-марте 2019 года посетили 254,1 тыс. граждан России, что на 9,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает в субботу Национальная администрация туризма республики.
В марте число побывавших в Грузии россиян увеличилось по сравнению с мартом 2018 года на 32,2% - до 98,5 тыс. человек, что стало очередным рекордным показателем для первого месяца весны. Число граждан РФ составило 15,9% всех визитеров, количество которых в марте выросло на 30,6% - до 619,3 тыс. человек. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более чем сутки, было 328,4 тыс. человек.
По данным ведомства, за три месяца текущего года Грузию посетили 1 млн 617,5 тыс. иностранных визитеров, что на 10,5% больше, чем в январе-марте годом ранее. В том числе туристов было 882,1 тыс. человек (рост на 33,8%), остальные - визитеры другой категории, а также те, кто транзитом побывали в республике.
По числу граждан, посетивших Грузию, Россия за год переместилась с четвертой на вторую позицию после Азербайджана, откуда в январе-марте этого года прибыли 292,9 тыс. человек. В первой пятерке визитеров также граждане Армении (232,5 тыс. человек), Турции (201,1 тыс. человек), Украины (33,7 тыс. человек).
В сообщении отмечается позитивная тенденция значительного роста визитеров из Израиля, Казахстана, Германии, Швейцарии, Белоруссии, Латвии, Польши, Китая, Индии, США и других стран.
Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2018 году посетило рекордное количество иностранцев - 8 млн 679,5 тыс. человек, что на 1 млн 124,6 тыс., или на 14,9% больше, чем в 2017 году. В том числе количество граждан РФ, побывавших в прошлом году в республике, возросло на 23,8% - до 1 млн 404,9 тыс. человек.
Президент Армении заявил о важности содействия ООН усилиям Минской группы в карабахском урегулировании
Учения ВС Азербайджана нацелены на проведение широкомасштабных наступательных операций – министр обороны
Отношения с Москвой являются приоритетом для Баку – глава МИД Азербайджана
Кабмин Азербайджана утвердил временные ставки таможенных пошлин на экспорт картофеля, капусты и лука с целью снизить внутренние цены на данную продукцию
Fitch подтверждает рейтинг "Нафтогаза" "B-"
Societe Generale планирует сокращение 700 рабочих мест в Париже - СМИ
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Сообщение о бомбе на борту самолета JAL "Москва-Токио" не подтвердилось
Медведев заявил об актуальности в России вопроса о создании единого следственного органа
Страны G7 призывают разработать нормы поведения в космосе и к борьбе против космического мусора
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»