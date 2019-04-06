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Туризм 06.04.2019 16:51

Грузию с начала года посетили более 290 тыс. граждан Азербайджана

Грузию в январе-марте 2019 года посетили 254,1 тыс. граждан России, что на 9,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает в субботу Национальная администрация туризма республики.

В марте число побывавших в Грузии россиян увеличилось по сравнению с мартом 2018 года на 32,2% - до 98,5 тыс. человек, что стало очередным рекордным показателем для первого месяца весны. Число граждан РФ составило 15,9% всех визитеров, количество которых в марте выросло на 30,6% - до 619,3 тыс. человек. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более чем сутки, было 328,4 тыс. человек.

По данным ведомства, за три месяца текущего года Грузию посетили 1 млн 617,5 тыс. иностранных визитеров, что на 10,5% больше, чем в январе-марте годом ранее. В том числе туристов было 882,1 тыс. человек (рост на 33,8%), остальные - визитеры другой категории, а также те, кто транзитом побывали в республике.

По числу граждан, посетивших Грузию, Россия за год переместилась с четвертой на вторую позицию после Азербайджана, откуда в январе-марте этого года прибыли 292,9 тыс. человек. В первой пятерке визитеров также граждане Армении (232,5 тыс. человек), Турции (201,1 тыс. человек), Украины (33,7 тыс. человек).

В сообщении отмечается позитивная тенденция значительного роста визитеров из Израиля, Казахстана, Германии, Швейцарии, Белоруссии, Латвии, Польши, Китая, Индии, США и других стран.

Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2018 году посетило рекордное количество иностранцев - 8 млн 679,5 тыс. человек, что на 1 млн 124,6 тыс., или на 14,9% больше, чем в 2017 году. В том числе количество граждан РФ, побывавших в прошлом году в республике, возросло на 23,8% - до 1 млн 404,9 тыс. человек.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯНЕ, ПОЕЗДКИ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]