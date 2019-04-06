Армия Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи - СМИ

Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара установила контроль над международным аэропортом в Триполи, сообщает в субботу издание "Аш-Шарк аль-Аусат".
"Установление контроля над аэропортом является первым этапом по захвату ключевых позиций", - сообщает газета.
Информация о захвате сторонниками Х.Хафтара аэропорта ливийской столицы появлялась накануне, однако позднее правительство национального согласия, признанное международным сообществом, заявляло, что вернуло контроль над этим стратегически важным объектом.
Ранее в субботу сообщалось, что авиация правительства национального согласия Ливии нанесла удары по нескольким позициям войск Х.Хафтара.
Газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщила, что авиаудары нанесены по позициям в районе Сук аль-Хамис, который накануне был взят под контроль силами ливийского маршала, а также в районе Гарьяна.
В минувшую пятницу сообщалось, что силы Х.Хафтара значительно продвинулись в направлении Триполи.
Совет Безопасности ООН по итогам закрытого заседания в ночь на субботу призвал все силы в Ливии отказаться от военных действий и перейти к деэскалации конфликта, возобновив диалог.
Ранее на этой неделе Х.Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.
В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.
"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с Х.Хафтаром.
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