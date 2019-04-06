США намерены усилить дипломатические ресурсы для противодействия Китаю и России - СМИ

Госдепартамент США планирует сократить вдвое число своих дипломатов в Кабуле в 2020 году, а также урезать штат дипломатических сотрудников в посольстве в Багдаде и в консульстве в Эрбиле, пишет газета Foreign Policy со ссылкой на три источника.

"Официальные лица считают, что пора переместить дипломатические ресурсы для противодействия Китаю и России", - говорится в статье Foreign Policy.

По данным источников издания, в 2020 году американская дипмиссия в Ираке может быть сокращена на 30-50%. В нынешнем году Ирак могут покинуть от 20 до 30 американских дипломатов.

В Госдепартаменте США изданию заявили, что ведомство регулярно проводит оценку в области присутствия дипломатов за рубежом, исходя из целей политики США и изменяющихся обстоятельств. Точные данные по численности штатов дипмиссий США в иностранных государствах госдепартамент США не сообщает.

"Мы регулярно получаем сообщения из стран Африки, где количество китайских дипломатов, занимающихся вопросами экономики и другими, превышает наших в соотношении 4 или 5 к 1. Мы не можем продолжать концентрировать все эти деньги в Афганистане и Ираке", - говорит источник газеты.

"Это вопрос того, где нам будет лучше всего разместить наши ограниченные ресурсы, чтобы в дальнейшем избежать потерь позиций перед крупнейшими конкурентами, число которых растет с такой скоростью, что мы едва можем осмыслить", - добавил источник.