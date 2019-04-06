В Эстонии партии будущего правящего союза утвердили проект коалиционного договора

В Эстонии партия Центра, партия "Отечество" и Консервативная народная партия, создающие новый правящий союз после парламентских выборов, на заседаниях Советов уполномоченных в субботу утвердили проект нового коалиционного договора.

"Коалиция будет работать во имя целостного развития Эстонии и добиваться благосостояния каждого человека, в том числе тех, кто будущее правительство пока не поддерживает", - заявил лидер партии Центра, премьер-министр страны Юри Ратас (Juri Ratas) на заседании Совета уполномоченных.

Кроме того, Ю.Ратас выразил сожаление достигшими больших размеров социальный разрыв между бедными и богатыми; городами и сельской местностью; людьми либерального и консервативного мировоззрения.

"Нам предстоит совместными усилиями устранить эти достойные сожаления проявления", - подчеркнул премьер-министр.

В проекте коалиционного договора отмечается, что будущее правительство Эстонии не планирует повышения налогов. Важной задачей считается обеспечение роста пенсий, сокращение бюрократии, укрепится общая система здравоохранения.

В документе подчеркивается важность развития терпимого и безопасного общества, в котором нет места проявлениям национальной нетерпимости, антисемитизма и раскалывающей общество риторике.

Будущее правительство Эстонии обещает в коалиционном договоре прилагать больше внимания изучению эстонского языка некоренными жителями страны. При парламенте планируется создать комиссию по проблемам обучения эстонскому языку. Для ходатайствующих о гражданстве будут организованы бесплатные курсы эстонского языка, им будет предоставляться оплаченный государством отпуск по изучению эстонского языка.

Принципы предоставления гражданства и основы языковой политики в Эстонии останутся прежними, Двойного гражданства предоставлять не будут. Нельзя будут лишить гражданства людей, получивших его по рождению. В то же время натурализованные граждане, совершившие государственную измену, могут быть лишены гражданства.

Будущая коалиция обещает предоставить возможность стать гражданами по натурализации постоянно проживающим по состоянию на 20 августа 1991 года (дата восстановления независимости) лицам без гражданства и несовершеннолетним потомкам граждан третьих стран, которые родились на территории Эстонии и являются постоянными жителями страны.

"Соответствующие поправки к законодательству будут приняты к 1 января 2020 года", - говорится в проекте договора.

Партии Коалиции высказались за тесное сотрудничество со странами программы ЕС "Восточное партнерство", за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, усиление принципа коллективной обороны в НАТО, развитие сотрудничества с союзниками в сфере киберобороны.

На нужды обороны будет выделяться не менее 2% ВВП плюс расходы на содержание союзных войск, дислоцированных на территории страны, говорится в документе.