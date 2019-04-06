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СНГ 06.04.2019 20:33

Кусто потребуется время, чтобы оценить ситуацию в "китовой тюрьме" в Приморье

Французский океанолог Жан-Мишель Кусто, который в субботу прибыл в "китовую тюрьму" в бухте Средняя в Приморье, пока не знает, удастся ли вернуть в дикую природу всех содержащихся там косаток и белух.

"Я думаю, пока слишком рано говорить об этом. Нам нужно время, чтобы посмотреть и оценить ситуацию. Может быть, какие-то из них больны, мы пока не знаем", - сказал океанолог в субботу журналистам, отвечая на вопрос, удастся ли выпустить в море всех содержащихся в "китовой тюрьме" животных.

" Всегда есть шанс. Решение будет приниматься, после того как эксперты все обсудят", - сказал Ж.-М.Кусто.

"Каждый кит индивидуален, мы должны понимать, как лучше помочь каждому из них", - добавил он.

Советник Ж.-М.Кусто, директор экологической организации "Будущее океана" Чарлз Винник сообщил журналистам, что команда французского океанолога будет работать с обитателями "китовой тюрьмы" несколько дней.

"В течение нескольких дней мы будем наблюдать за китами, и совместно с российскими коллегами разрабатывать план. Мы будем рассматривать их поведение, наблюдать, как киты адаптируются к тем условиям, в которых сейчас находится. Мы должны понимать, как они ведут себя под водой, как обычно бывает в естественной среде", - сказал Ч.Виник, добавив, что специалисты будут работать маленькими группами, чтобы как можно меньше влиять на животных.

Команда Кусто также ознакомится с результатами анализов, взятых у косаток и белух, чтобы оценить состояние их здоровья.

Как сообщалось, французский океанолог Ж.-М.Кусто и его команда прибыли на этой неделе в Россию по приглашению Минприроды РФ, чтобы дать экспертную оценку состояния животных из "китовой тюрьмы" и помочь разработать их план адаптации.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России, выяснилось, что в бухте содержится 11 косаток и 90 белух, животные выловлены с многочисленными нарушениями закона, их планировали продать за границу.

Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров, отловщики говорят, что животные сбежали, а экологи уверены, что они погибли. Ученые указывают на плачевное состояние некоторых животных, в том числе на нарушение кожных покровов и риск развития инфекционных заболеваний.

Судьбу морских млекопитающих из "китовой тюрьмы" решает консилиум ученых под руководством ВНИРО, созданный для исполнения поручения руководства страны. Консилиум создал группу ученых, которые на месте должны оценить состояние животных и решить, кого из них можно выпустить, а кто отправится в океанариумы.

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Тэги: РОССИЯ, ПРИМОРЬЕ, КОСАТКИ, КУСТО


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