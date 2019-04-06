В G7 призывают РФ вернуться к соблюдению ДРСМД

Главы МИД стран G7 призвали в субботу Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы призываем Россию в полной и подлежащей верификации мере вернуться к выполнению обязательство в рамках ДРСМД до того, как решение США выйти из этого договора вступит в силу (летом 2019 года - ИФ)", - отмечается в совместному коммюнике по итогам саммита семерки во Франции.

В документе отмечается, что министры считают важным "отслеживать последствия в сфере безопасности проводимых РФ разработок ракет, нарушающих параметры ДРСМД и принимать соответствующие ответные меры".