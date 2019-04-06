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Дальнее зарубежье 06.04.2019 21:24

В G7 призывают РФ вернуться к соблюдению ДРСМД

Главы МИД стран G7 призвали в субботу Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы призываем Россию в полной и подлежащей верификации мере вернуться к выполнению обязательство в рамках ДРСМД до того, как решение США выйти из этого договора вступит в силу (летом 2019 года - ИФ)", - отмечается в совместному коммюнике по итогам саммита семерки во Франции.

В документе отмечается, что министры считают важным "отслеживать последствия в сфере безопасности проводимых РФ разработок ракет, нарушающих параметры ДРСМД и принимать соответствующие ответные меры".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, РОССИЯ, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]