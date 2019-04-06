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Дальнее зарубежье 06.04.2019 21:47

Многотысячная демонстрация против роста квартплат прошла в Берлине

Крупная демонстрация против повышения стоимости аренды жилья прошла в Берлине в субботу, сообщает газета "Моргенпост".

По данным издания, на Александрплатц в центре города днем собралось около 10 тыс. человек, организаторами масштабной акции выступило около сотни союзов собственников и арендаторов жилья.

Собравшиеся прошли по центру города в направлении района Кройцберг.

В Берлине большинство людей снимает квартиры, не имея собственной. За последние годы стоимость аренды выросла, и хотя владельцы жилья- как частные, так и фирмы, не имеют права повышать квартплату больше, чем на 15-20% за три года, люди недовольны.

Растут цены и на аренду офисных помещений, и помещений для магазинов. Во многих районах города маленькие лавочки вынуждены закрываться, потому что их хозяева не в состоянии оплачивать аренду, которую повышает владелец помещения.

На странице организаторов акции опубликовано заявление, в котором сказано, что авторы инициативы не хотят жить в "городе растущих квартплат, в котором малому числу людей принадлежит то, что нужно всем".

"Мы хотим не бизнес-модель, а город, в котором есть пространство для всех, независимо от происхождения, языка, пола, возраста или состояния здоровья, город, в котором дома строятся для жизни, а не для прибыли",- говорится в заявлении.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЕРЛИН, ДЕМОНСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]