Многотысячная демонстрация против роста квартплат прошла в Берлине

Крупная демонстрация против повышения стоимости аренды жилья прошла в Берлине в субботу, сообщает газета "Моргенпост".
По данным издания, на Александрплатц в центре города днем собралось около 10 тыс. человек, организаторами масштабной акции выступило около сотни союзов собственников и арендаторов жилья.
Собравшиеся прошли по центру города в направлении района Кройцберг.
В Берлине большинство людей снимает квартиры, не имея собственной. За последние годы стоимость аренды выросла, и хотя владельцы жилья- как частные, так и фирмы, не имеют права повышать квартплату больше, чем на 15-20% за три года, люди недовольны.
Растут цены и на аренду офисных помещений, и помещений для магазинов. Во многих районах города маленькие лавочки вынуждены закрываться, потому что их хозяева не в состоянии оплачивать аренду, которую повышает владелец помещения.
На странице организаторов акции опубликовано заявление, в котором сказано, что авторы инициативы не хотят жить в "городе растущих квартплат, в котором малому числу людей принадлежит то, что нужно всем".
"Мы хотим не бизнес-модель, а город, в котором есть пространство для всех, независимо от происхождения, языка, пола, возраста или состояния здоровья, город, в котором дома строятся для жизни, а не для прибыли",- говорится в заявлении.
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