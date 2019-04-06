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Дальнее зарубежье 06.04.2019 22:15

Страны G7 призывают разработать нормы поведения в космосе и к борьбе против космического мусора

Космос играет важную роль для международной безопасности, и потому странам мира нужно принять нормы поведения в космическом пространстве, заявили в субботу главы дипломатических ведомств стран "большой семерки" (G7).

"Учитывая растущую значимость космоса для всеобщего процветания и для безопасности, и учитывая недавние научно-технические достижения, мы призываем к разработке и одобрению норм поведения (в космосе - ИФ)", - говорится в коммюнике, принятом по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств G7 в Бретани (Франция).

Также, по их мнению, миру требуется "сотрудничество в вопросе решения проблемы космического мусора".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОСМОС, ПРАВИЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]