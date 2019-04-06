Страны G7 призывают разработать нормы поведения в космосе и к борьбе против космического мусора

Космос играет важную роль для международной безопасности, и потому странам мира нужно принять нормы поведения в космическом пространстве, заявили в субботу главы дипломатических ведомств стран "большой семерки" (G7).
"Учитывая растущую значимость космоса для всеобщего процветания и для безопасности, и учитывая недавние научно-технические достижения, мы призываем к разработке и одобрению норм поведения (в космосе - ИФ)", - говорится в коммюнике, принятом по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств G7 в Бретани (Франция).
Также, по их мнению, миру требуется "сотрудничество в вопросе решения проблемы космического мусора".
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