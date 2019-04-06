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СНГ 06.04.2019 22:42

Медведев заявил об актуальности в России вопроса о создании единого следственного органа

Тема создания единого следственного органа в России остается в повестке дня, но реализовать эту идею будет сложно, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

"Если говорить о едином следственном органе - напомню, я когда-то этот вопрос рассматривал, будучи президентом, сейчас он находится в поле зрения", - сказал Д.Медведев.

"Это можно сделать, но это очень сложная история. Специалисты всегда, когда об этом рассуждают, понимают, что, если это соединить, будет очень много организационных накладок. Но такая идея действительно неоднократно высказывалась и обсуждалась", - добавил премьер.

Говоря в целом о правоохранительной проблематике, Медведев заметил, что эту тему необходимо обсудить, в том числе и на президентском уровне.

"Потому что в ряде случаев, действительно, может статься так, что активизация хозяйственной деятельности, экономической жизни может привести к определённым, весьма сложным последствиям. Здесь можно обсуждать разные вопросы, и, конечно, по декриминализации ряда статей это делалось", - отметил премьер-министр.

В субботу в Корпоративном университете Сбербанка в Подмосковье прошло совещание "Национальные проекты - этап "Реализация". Участие в выездном совещании приняли губернаторы и федеральные министры. Глава Пермского края Максим Решетников, представляя итоги работы круглого стола "Экономическое развитие", предложил рассмотреть возможность создания единого органа по расследованию экономических преступлений.

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, СЛЕДСТВИЕ, СТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]