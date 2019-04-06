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СНГ 06.04.2019 23:02

Сообщение о бомбе на борту самолета JAL "Москва-Токио" не подтвердилось

Саперы не обнаружили взрывных устройств на борту самолета "Японских авиалиний" (JAL) в московском аэропорту "Домодедово", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет обследован, взрывного устройства и других опасных предметов не найдено", - сказал он.

Между тем, в пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что в аэропорту приняты дополнительные меры безопасности. "При анонимных угрозах предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай - не исключение. После поступления информации совместно с силовыми структурами введены необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности", - сказали в пресс-службе.

Тем временем, другой источник "Интерфакса" в авиадиспетчерских службах сообщил, что сигнал о якобы заложенном на борту самолета взрывном устройстве поступил с Украины.

"На электронную почту пришло письмо с угрозами. При проверке выяснилось, что оно отправлено с украинского ip-адреса", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что рейс Москва-Токио пришлось эвакуировать перед вылетом из московского аэропорта "Домодедово" после анонимного сообщения о якобы заложенном в самолете взрывном устройстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, ЭВАКУАЦИЯ, ОТБОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]