Саперы не обнаружили взрывных устройств на борту самолета "Японских авиалиний" (JAL) в московском аэропорту "Домодедово", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Самолет обследован, взрывного устройства и других опасных предметов не найдено", - сказал он.
Между тем, в пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что в аэропорту приняты дополнительные меры безопасности. "При анонимных угрозах предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай - не исключение. После поступления информации совместно с силовыми структурами введены необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности", - сказали в пресс-службе.
Тем временем, другой источник "Интерфакса" в авиадиспетчерских службах сообщил, что сигнал о якобы заложенном на борту самолета взрывном устройстве поступил с Украины.
"На электронную почту пришло письмо с угрозами. При проверке выяснилось, что оно отправлено с украинского ip-адреса", - сказал источник.
Ранее сообщалось, что рейс Москва-Токио пришлось эвакуировать перед вылетом из московского аэропорта "Домодедово" после анонимного сообщения о якобы заложенном в самолете взрывном устройстве.
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