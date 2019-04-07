Лидер оппозиционной партии "Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе считает неприемлемой для страны возможность вступления в НАТО по "кипрской модели", о чем ранее заявил бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен.
"Он заявил, что НАТО может использовать в отношении нас так называемую "кипрскую модель". Это подразумевает, что Кипр в 2004 году, несмотря на то, что был разделен на две части, был принят в состав Евросоюза. Господин Расмуссен предлагает Грузии членство по этой модели не в ЕС, а в НАТО", - заявила Н.Бурджанадзе журналистам в субботу.
Она отметила, что Кипр при этом не является членом НАТО, несмотря на то, что на его территории размещены военные базы альянса.
Вступление в НАТО по такой модели означает для Грузии окончательный отказ от Абхазии и Южной Осетии, сказала Н.Бурджанадзе.
"Почему нам предлагают членство в НАТО с разделенными территориями, а не членство в Евросоюзе? Тогда пускай сначала примут нас в ЕС и через 14 или 20 лет после этого поговорим о НАТО, если территориальные проблемы по-прежнему останутся неурегулированными. Нам не предлагают так вступить в ЕС потому, что никого интересы Грузии не интересуют и все хотят использовать нашу страну для действий против России", - заявила лидер "Демократического движения".
Н.Бурджанадзе подчеркнула, что согласие кого-либо из политиков в Грузии хотя бы рассмотреть возможность вступления страны в НАТО по "кипрской модели" для нее лично будет означать, что он - "предатель родины".
Те, кто предлагает Тбилиси такие варианты на самом деле "плевать хотели" на Грузию, сказала экс-спикер грузинского парламента.
Накануне слова А.Фог Расмуссена процитировали грузинские СМИ, о возможности использования в отношении Грузии "кипрской модели" бывший генсек Североатлантического альянса написал в своей статье в издании Project Syndicate.
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