Жители Киргизии девять лет назад доказали, что не потерпят авторитарной власти, семейно-кланового правления - президент Жээнбеков

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в годовщину Апрельской революции 2010 года заявил о важности обеспечения законности, прозрачности и справедливости власти для обеспечения единства и согласия в обществе.

"7 апреля - один из важных дней в истории нашей страны, мы никогда не забудем подвиги наших соотечественников, ценою собственных жизней отстоявших свободу, светлое будущее народа и целостность нашего государства", - говорится в поступившем в "Интерфакс" в воскресенье обращении С. Жээнбекова по случаю 9-й годовщины Апрельской народной революции.

Глава государства назвал день 7 апреля "великим днем, овеянным духом свободы (...), началом новой эры, больших перемен в политике, экономике, обновлений в общественной жизни, олицетворяющих несокрушимую волю народа к возрождению, стремление к новым высотам развития".

"Кыргызстанцы доказали, что они никогда не смирятся со своеволием авторитарной власти, не допустят семейно-кланового правления в стране", - подчеркивается в обращении.

Президент Киргизии считает: "Апрельская революция показала, что только законность, прозрачность и справедливость власти могут вернуть веру народа в свое будущее, обеспечить единство, мир и согласие в обществе".

"Претворение в жизнь идей и целей Апрельской революции - наш святой долг. Наша цель - не сворачивая с выбранного курса превратить Кыргызстан в комфортную для жизни и работы страну, в свободное, правовое и сильное государство. Кыргызстан никогда не свернет с демократического курса", - заявил С. Жээнбков.

Президент заявил, что подписал указ о проведении в 2020 году 10-й годовщины Апрельской народной революции, "имевшей важное историческое значение в борьбе кыргызстанцев за справедливость".

7 апреля 2010 года в центре Бишкека произошли столкновения между представителями власти и оппозицией, обвинившей президента Курманбека Бакиева, его родственников и окружение в узурпации власти. Власти пытались разогнать митинг при помощи огнестрельного оружия, однако через несколько часов противостояния президент К.Бакиев был вынужден покинуть сначала Бишкек, а через неделю уехать из Киргизии и сложить с себя полномочия главы государства. Во время столкновений погибли более 80 человек.

Сейчас экс-президент вместе со своей семьей проживает в Белоруссии, которая неоднократно отказывала официальному Бишкеку в его выдаче несмотря на то, что на родине бывший глава государства приговорен к пожизненному заключению, так же как и его младший брат Жаныбек (Жаныш) Бакиев, возглавлявший службу президентской охраны.

Активными участниками событий 7 апреля 2010 года в Бишкеке были экс-президенты Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, экс-премьер министр Темир Сариев, лидер оппозиционной партии "Ата-Мекен" (Родина) Омурбек Текебаев. Вместе с тем, спустя девять лет бывшие соратники фактически разошлись. Часть из них, включая Р.Отунбаеву, поддерживает нынешнего главу государства Сооронбая Жээнбекова, другие - экс-президента А.Атамбаева, вступившего в конфликт со своим преемником. Лидер "Ата-Мекен" О.Текебаев отбывает наказание по обвинению в коррупции.