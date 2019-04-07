Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9086 RUR   0.026 GBR   2.2262 TRY   0.3025

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.10 -0.36 Brent 69.40 0.09

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 07.04.2019 09:28

Жители Киргизии девять лет назад доказали, что не потерпят авторитарной власти, семейно-кланового правления - президент Жээнбеков

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в годовщину Апрельской революции 2010 года заявил о важности обеспечения законности, прозрачности и справедливости власти для обеспечения единства и согласия в обществе.

"7 апреля - один из важных дней в истории нашей страны, мы никогда не забудем подвиги наших соотечественников, ценою собственных жизней отстоявших свободу, светлое будущее народа и целостность нашего государства", - говорится в поступившем в "Интерфакс" в воскресенье обращении С. Жээнбекова по случаю 9-й годовщины Апрельской народной революции.

Глава государства назвал день 7 апреля "великим днем, овеянным духом свободы (...), началом новой эры, больших перемен в политике, экономике, обновлений в общественной жизни, олицетворяющих несокрушимую волю народа к возрождению, стремление к новым высотам развития".

"Кыргызстанцы доказали, что они никогда не смирятся со своеволием авторитарной власти, не допустят семейно-кланового правления в стране", - подчеркивается в обращении.

Президент Киргизии считает: "Апрельская революция показала, что только законность, прозрачность и справедливость власти могут вернуть веру народа в свое будущее, обеспечить единство, мир и согласие в обществе".

"Претворение в жизнь идей и целей Апрельской революции - наш святой долг. Наша цель - не сворачивая с выбранного курса превратить Кыргызстан в комфортную для жизни и работы страну, в свободное, правовое и сильное государство. Кыргызстан никогда не свернет с демократического курса", - заявил С. Жээнбков.

Президент заявил, что подписал указ о проведении в 2020 году 10-й годовщины Апрельской народной революции, "имевшей важное историческое значение в борьбе кыргызстанцев за справедливость".

7 апреля 2010 года в центре Бишкека произошли столкновения между представителями власти и оппозицией, обвинившей президента Курманбека Бакиева, его родственников и окружение в узурпации власти. Власти пытались разогнать митинг при помощи огнестрельного оружия, однако через несколько часов противостояния президент К.Бакиев был вынужден покинуть сначала Бишкек, а через неделю уехать из Киргизии и сложить с себя полномочия главы государства. Во время столкновений погибли более 80 человек.

Сейчас экс-президент вместе со своей семьей проживает в Белоруссии, которая неоднократно отказывала официальному Бишкеку в его выдаче несмотря на то, что на родине бывший глава государства приговорен к пожизненному заключению, так же как и его младший брат Жаныбек (Жаныш) Бакиев, возглавлявший службу президентской охраны.

Активными участниками событий 7 апреля 2010 года в Бишкеке были экс-президенты Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, экс-премьер министр Темир Сариев, лидер оппозиционной партии "Ата-Мекен" (Родина) Омурбек Текебаев. Вместе с тем, спустя девять лет бывшие соратники фактически разошлись. Часть из них, включая Р.Отунбаеву, поддерживает нынешнего главу государства Сооронбая Жээнбекова, другие - экс-президента А.Атамбаева, вступившего в конфликт со своим преемником. Лидер "Ата-Мекен" О.Текебаев отбывает наказание по обвинению в коррупции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РЕВОЛЮЦИЯ, ГОДОВЩИНА


Похожие новости


Русский язык останется в Киргизии официальным - президент Церемония встречи Путина и Жээнбекова прошла в Бишкеке на постаменте в специальном мраморном шатре Международный терроризм и противоречия между мировыми державами угрожают стабильности в Центральной Азии - президент Киргизии Президент Киргизии планирует визит в Азербайджан Жеенбеков рассчитывает, что визит Путина в Бишкек придаст новый импульс отношениям между РФ и Киргизией Путин 28 марта посетит с визитом Киргизию - вице-премьер РФ Чуйченко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]