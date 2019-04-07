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СНГ 07.04.2019 10:22

Третья жалоба на арест экс-президента Армении Кочаряна зарегистрирована в ЕСПЧ - адвокаты

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал третью жалобу, поданную адвокатами экс-президента Армении Роберта Кочаряна на арест подзащитного по обвинению в свержении конституционного строя страны.

"Третья жалоба касается первого продления срока содержания Р.Кочаряна под стражей, в ходе которого были нарушены пункты 1, 3 и 4 статьи 5 Европейской конвенции", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе команды адвокатов.

Ранее ЕСПЧ зарегистрировал две жалобы, поданные командой адвокатов экс-президента Армении. Одна из жалоб была подана в соответствии с п. 2, 3 ст. 6 Европейской конвенции на основании нарушения презумпции невиновности и нарушения права на защиту, другая - на основании выбора содержания под стражей в качестве меры пресечения против Р.Кочаряна.

Экс-президент Армении был арестован в первый раз в июле 2018 года, в августе суд отменил арест. Суд повторно арестовал Р.Кочаряна 7 декабря 2018 года.

Экс-президент содержится в уголовно-исполнительном учреждении "Ереван-Центр", расположенном в здании Службы национальной безопасности Армении.

Уголовное дело против Р.Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в стране, касается событий 2008 года, когда он уже покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.

Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Первого марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в то время был членом предвыборного штаба Л.Тер-Петросяна. После событий 1 марта Н.Пашинян был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания в мае 2018 года премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, АРЕСТ, ЕСПЧ


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