Лукашенко отметил большой личный вклад Валентины Матвиенко в развитие белорусско-российских связей, углубление союзной интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентину Матвиенко, сообщила пресс-служба главы государства.

"Ваш жизненный путь неразрывно связан с беззаветным служением общественным интересам. Самоотдача, профессионализм, умение конструктивно решать стратегические задачи характеризуют Вас как успешного руководителя государственного масштаба", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в Белоруссии высоко ценят личный вклад В.Матвиенко в эффективное развитие белорусско-российских связей, углубление союзной интеграции, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.

По информации пресс-службы, А.Лукашенко также подписал указ о награждении В.Матвиенко орденом Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Белоруссией и Россией.