Лукашенко отметил большой личный вклад Валентины Матвиенко в развитие белорусско-российских связей, углубление союзной интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентину Матвиенко, сообщила пресс-служба главы государства.
"Ваш жизненный путь неразрывно связан с беззаветным служением общественным интересам. Самоотдача, профессионализм, умение конструктивно решать стратегические задачи характеризуют Вас как успешного руководителя государственного масштаба", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что в Белоруссии высоко ценят личный вклад В.Матвиенко в эффективное развитие белорусско-российских связей, углубление союзной интеграции, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.
По информации пресс-службы, А.Лукашенко также подписал указ о награждении В.Матвиенко орденом Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Белоруссией и Россией.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 25 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Армении заявил о важности содействия ООН усилиям Минской группы в карабахском урегулировании
Учения ВС Азербайджана нацелены на проведение широкомасштабных наступательных операций – министр обороны
Кабмин Азербайджана утвердил временные ставки таможенных пошлин на экспорт картофеля, капусты и лука с целью снизить внутренние цены на данную продукцию
Fitch подтверждает рейтинг "Нафтогаза" "B-"
Societe Generale планирует сокращение 700 рабочих мест в Париже - СМИ
Самолеты A-380 и Falcon опасно сблизились над Москвой
Около часа потребовалось для восстановления движения по "красной" ветке московского метро после возгорания кабеля
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»