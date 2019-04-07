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СНГ 07.04.2019 10:48

Лукашенко отметил большой личный вклад Валентины Матвиенко в развитие белорусско-российских связей, углубление союзной интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентину Матвиенко, сообщила пресс-служба главы государства.

"Ваш жизненный путь неразрывно связан с беззаветным служением общественным интересам. Самоотдача, профессионализм, умение конструктивно решать стратегические задачи характеризуют Вас как успешного руководителя государственного масштаба", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в Белоруссии высоко ценят личный вклад В.Матвиенко в эффективное развитие белорусско-российских связей, углубление союзной интеграции, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.

По информации пресс-службы, А.Лукашенко также подписал указ о награждении В.Матвиенко орденом Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Белоруссией и Россией.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, МАТВИЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]