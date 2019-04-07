Перелеты в нестоличные города позволяют туристам сэкономить до половины стоимости билета

Покупая билеты не в раскрученные европейские столицы, а другие города в тех же странах, туристы могут серьезно сэкономить, иногда до половины стоимости билета, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор туристического поисковика Aviasales Янис Дзенис.

"Мы провели опрос, в котором приняли участие 30 тысяч пользователей нашего сервиса. Большинство из них заявили, что предпочли бы посетить города на периферии страны, а потом и саму столицу. Такой выбор обусловлен также и стоимостью перелета - за авиабилеты в мегаполисы путешественники переплачивают иногда вдвое", - рассказал он.

По данным Aviasales, восемь из десяти путешественников считают, что невозможно сформировать мнение о стране, побывав лишь в столице.

Судя по бронированиям билетов за последний год, чаще всего путешественники не жалели денег на перелет в Будапешт и в среднем тратили 13,5 тысяч рублей. Тогда как билеты на прямые рейсы в Дебрецен, куда летает лоукостер Wizz Air, обходились в два раза дешевле.

Далее эксперты выделяют Париж. Сюда путешественники покупали авиабилеты в среднем за 17 тысяч рублей. Хотя билеты в не менее интересный Страсбург стоили на 52% меньше.

Почти столько же россияне переплачивали и за авиабилеты в Прагу, в то время как поездка в курортный город Карловы Вары в среднем стоила 9 тысяч рублей.

На третьем месте оказался Берлин, куда билеты можно было купить за 11 тысяч рублей, а выгоднее на 35% было лететь, например, в Лейпциг.

Завершает столичный рейтинг Рим, куда можно добраться из России в среднем за 16 тысяч рублей. При этом поездка в Верону стоила бы на 20% дешевле.

Таким образом, делая выбор в пользу путешествия на периферию страны, можно не только познакомиться с местным колоритом, но и хорошо сэкономить. А выгодные тарифы на перелёты легко найти с помощью карты низких цен, отмечают эксперты туротрасли.