Автомобиль опрокинулся в водоканал на юге Азербайджана, погибли два человека

Два человека погибли в результате автомобильной аварии, произошедшей в ночь на воскресенье в Сальянском районе на юге Азербайджана, сообщают местные СМИ.
«Водитель автомобиля марки «Hyundai» не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в водоканал на территории села Сарван Сальянского района», - говорится в сообщении.
Один из пассажиров Мархамат Исрафилов скончался от полученных ран на месте происшествия. Водитель Шахрияр Абышов и два других пассажира были госпитализированы в Сальянскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей сохранить жизнь Ш.Абышова не удалось.
Р.Бабаев
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