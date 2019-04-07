Автомобиль опрокинулся в водоканал на юге Азербайджана, погибли два человека

Два человека погибли в результате автомобильной аварии, произошедшей в ночь на воскресенье в Сальянском районе на юге Азербайджана, сообщают местные СМИ.

«Водитель автомобиля марки «Hyundai» не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в водоканал на территории села Сарван Сальянского района», - говорится в сообщении.

Один из пассажиров Мархамат Исрафилов скончался от полученных ран на месте происшествия. Водитель Шахрияр Абышов и два других пассажира были госпитализированы в Сальянскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей сохранить жизнь Ш.Абышова не удалось.

Р.Бабаев