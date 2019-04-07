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Происшествия 07.04.2019 11:15

Автомобиль опрокинулся в водоканал на юге Азербайджана, погибли два человека

Два человека погибли в результате автомобильной аварии, произошедшей в ночь на воскресенье в Сальянском районе на юге Азербайджана, сообщают местные СМИ.

«Водитель автомобиля марки «Hyundai» не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в водоканал на территории села Сарван Сальянского района», - говорится в сообщении.

Один из пассажиров Мархамат Исрафилов скончался от полученных ран на месте происшествия. Водитель Шахрияр Абышов и два других пассажира были госпитализированы в Сальянскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей сохранить жизнь Ш.Абышова не удалось.

Р.Бабаев

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Тэги: ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]