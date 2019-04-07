Геохимики обнаружили предполагаемое место падения метеорита в Красноярском крае, достать осколки рассчитывают летом

Ученые Института геохимии и аналитической химии имени В.И.Вернадского Российской академии наук обнаружили предполагаемое место падения метеорита в Эвенкии (Красноярский край) в марте этого года, сообщает пресс-служба красноярского отделения Русского географического общества (РГО).
"Ученые взяли пробы грунта на месте падения космического тела неподалеку от местного населенного пункта Учами. Они считают, что под полутораметровым слоем снега и метровым слоем льда находятся осколки метеорита. Один из них - предположительно на дне реки Подкаменная Тунгуска", - говорится в сообщении.
Экспедиция в Эвенкию для извлечения осколков планируется при поддержке РГО и ученых из Финляндии летом нынешнего года.
"Тогда, возможно, и удастся обнаружить обломки космического тела и изучить их", - отмечается в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что на севере Красноярского края возле поселка Тура (Эвенкийский район) было зафиксировано падение неопознанного небесного тела. Видео полета светящегося объекта было снято вечером 15 марта на автомобильный видеорегистратор. Факт полета над Турой неопознанного небесного тела подтвердили в районной единой дежурно-диспетчерской службе.
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