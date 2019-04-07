России необходимо иметь единые правила нахождения животных в отелях и ресторанах, заявляют в ФРиО

Индустрия туризма в России настоятельно требует появления единых правил нахождения домашних животных в заведениях питания и размещения туристов, заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров РФ (ФРиО) Максим Беляев на совещании в Калининграде.
"Наша федерация всегда пытается решать вопросы, которые являются системными для той же туристической отрасли страны. Сегодня все понимают, что проблема изменений в правила САНПИНа. В этой связи сегодня ФРиО работает над правилами посещения ресторанов и отелей гостями с домашними животными, и прежде всего, с собаками", - рассказал М.Беляев.
По его словам, во всем мире путешественники и туристы с собаками, как правило, являются состоятельными людьми. И отказывать им в возможности приехать в то или иное место в России из-за существующих сегодня ограничений - неправильно.
В настоящее время ФРиО объединяет более 6 тыс. участников, которые являются крупными игроками рынка данных услуг. И появление единых правил нахождения домашних животных в заведениях размещения и питания гостей, станет еще одним шагом для развития туристических возможностей России, отметил М.Беляев.
В России сегодня Санитарно-эпидемиологические правила не регулируют вопрос временного нахождениях домашних животных в помещениях гостиниц и ресторанов.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 25 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Армении заявил о важности содействия ООН усилиям Минской группы в карабахском урегулировании
Учения ВС Азербайджана нацелены на проведение широкомасштабных наступательных операций – министр обороны
Кабмин Азербайджана утвердил временные ставки таможенных пошлин на экспорт картофеля, капусты и лука с целью снизить внутренние цены на данную продукцию
Fitch подтверждает рейтинг "Нафтогаза" "B-"
Societe Generale планирует сокращение 700 рабочих мест в Париже - СМИ
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Задержаны трое вандалов, осквернивших мемориал в Буденновске
"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве 8 апреля из-за усиления ветра
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля - постановление ЦИК
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»