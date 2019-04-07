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Туризм 07.04.2019 12:08

России необходимо иметь единые правила нахождения животных в отелях и ресторанах, заявляют в ФРиО

Индустрия туризма в России настоятельно требует появления единых правил нахождения домашних животных в заведениях питания и размещения туристов, заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров РФ (ФРиО) Максим Беляев на совещании в Калининграде.

"Наша федерация всегда пытается решать вопросы, которые являются системными для той же туристической отрасли страны. Сегодня все понимают, что проблема изменений в правила САНПИНа. В этой связи сегодня ФРиО работает над правилами посещения ресторанов и отелей гостями с домашними животными, и прежде всего, с собаками", - рассказал М.Беляев.

По его словам, во всем мире путешественники и туристы с собаками, как правило, являются состоятельными людьми. И отказывать им в возможности приехать в то или иное место в России из-за существующих сегодня ограничений - неправильно.

В настоящее время ФРиО объединяет более 6 тыс. участников, которые являются крупными игроками рынка данных услуг. И появление единых правил нахождения домашних животных в заведениях размещения и питания гостей, станет еще одним шагом для развития туристических возможностей России, отметил М.Беляев.

В России сегодня Санитарно-эпидемиологические правила не регулируют вопрос временного нахождениях домашних животных в помещениях гостиниц и ресторанов.

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Тэги: РОССИЯ, РЕСТОРАНЫ, ЖИВОТНЫЕ, ПРАВИЛА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]