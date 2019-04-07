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Происшествия 07.04.2019 12:33

Потушен пожар на подземной парковке в Москве

Пожар в подземном паркинге жилого дома на Ленинградском шоссе Москвы ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"В 11:19 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате пожара госпитализация потребовалась одному человеку, проведена эвакуация более 400 человек.

Ранее сообщалось, что по адресу Ленинградское шоссе, д. 29 в 20-этажном, жилом здании в подземном паркинге произошёл пожар в восьми гаражных боксов, был спасён один человек.

По данным МЧС, площадь пожара составила 500 кв.м.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, ПОЖАР, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]