Потушен пожар на подземной парковке в Москве

Пожар в подземном паркинге жилого дома на Ленинградском шоссе Москвы ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"В 11:19 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате пожара госпитализация потребовалась одному человеку, проведена эвакуация более 400 человек.

Ранее сообщалось, что по адресу Ленинградское шоссе, д. 29 в 20-этажном, жилом здании в подземном паркинге произошёл пожар в восьми гаражных боксов, был спасён один человек.

По данным МЧС, площадь пожара составила 500 кв.м.