Потушен пожар на подземной парковке в Москве

Пожар в подземном паркинге жилого дома на Ленинградском шоссе Москвы ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
"В 11:19 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате пожара госпитализация потребовалась одному человеку, проведена эвакуация более 400 человек.
Ранее сообщалось, что по адресу Ленинградское шоссе, д. 29 в 20-этажном, жилом здании в подземном паркинге произошёл пожар в восьми гаражных боксов, был спасён один человек.
По данным МЧС, площадь пожара составила 500 кв.м.
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