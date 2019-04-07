Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9086 RUR   0.026 GBR   2.2262 TRY   0.3025

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.10 -0.36 Brent 69.40 0.09

Погода в Баку

  ночь день

Регион 07.04.2019 13:00

Верховный лидер Ирана призвал Багдад принять меры для вывода американских войск из Ирака

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи призвал иракского премьер-министра Адиля Абдул-Махди предпринять необходимые шаги для скорейшего прекращения военного присутствия США в Ираке.

"Вы должны принять необходимые меры, чтобы США как можно скорее вывели свои войска из Ирака", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте А.Хаменеи.

По его словам, "иракское правительство, парламент и нынешние политические активисты нежелательны для американцев, и они планируют убрать их из иракской политики".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ИРАК, США, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Стабильность в Ираке важна для Ирана - Рухани Рухани впервые прибыл в Ирак с официальным визитом Трамп считает необходимым оставить американских военных в Ираке, чтобы "следить за Ираном" США обвинили Иран в угрозе безопасности американских дипломатов в Ираке, предупредили об ответных мерах Глава минобороны Ирана прибыл в Багдад обсуждать вопросы безопасности в регионе Число жертв землетрясения в Ираке и Иране приближается к 360

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]