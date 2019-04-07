Турция хочет стать соорганизатором Совещания спикеров парламентов стран Евразии

Председатель Великого Национального собрания Турецкой республики Мустафа Шентоп на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным предложил повысить статус Турции в Совещании спикеров парламентов стран Евразии.
"Турция хотела бы получить статус постоянного участника Совещания спикеров парламентов стран Евразии, так же как Россия и Южная Корея. Мы также хотели бы, чтобы Турция стала соорганизатором этого совещания", - сказал М.Шентоп в воскресенье "на полях" 140-й ассамблеи Межпарламентского союза.
Также он выразил "поддержку предложениям придать более институциональный формат этому Совещанию".
В свою очередь В.Володин напомнил, что очередное заседание Совещания спикеров парламентов стран Евразии пройдёт 23-24 сентября в столице Казахстана Нур-Султане.
"Конечно, мы бы хотели видеть вас среди участников этого совещания", - сказал председатель Госдумы.
В.Володин 6-7 апреля находится с официальным визитом в Катаре. Председатель Госдумы участвует в мероприятиях 140-й ассамблеи Межпарламентского союза и выступит на пленарном заседании. Кроме того, "на полях" ассамблеи проходит ряд двусторонних встреч.
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