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Регион 07.04.2019 13:28

Турция хочет стать соорганизатором Совещания спикеров парламентов стран Евразии

Председатель Великого Национального собрания Турецкой республики Мустафа Шентоп на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным предложил повысить статус Турции в Совещании спикеров парламентов стран Евразии.

"Турция хотела бы получить статус постоянного участника Совещания спикеров парламентов стран Евразии, так же как Россия и Южная Корея. Мы также хотели бы, чтобы Турция стала соорганизатором этого совещания", - сказал М.Шентоп в воскресенье "на полях" 140-й ассамблеи Межпарламентского союза.

Также он выразил "поддержку предложениям придать более институциональный формат этому Совещанию".

В свою очередь В.Володин напомнил, что очередное заседание Совещания спикеров парламентов стран Евразии пройдёт 23-24 сентября в столице Казахстана Нур-Султане.

"Конечно, мы бы хотели видеть вас среди участников этого совещания", - сказал председатель Госдумы.

В.Володин 6-7 апреля находится с официальным визитом в Катаре. Председатель Госдумы участвует в мероприятиях 140-й ассамблеи Межпарламентского союза и выступит на пленарном заседании. Кроме того, "на полях" ассамблеи проходит ряд двусторонних встреч.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]