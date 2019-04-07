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Дальнее зарубежье 07.04.2019 14:21

Ливийский премьер обвинил Хафтара в предательстве и пообещал его армии "мощное сопротивление"

Премьер-министр Ливии Файез Сарадж обвинил командующего ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара в предательстве и заявил, что ЛНА встретит сильное сопротивление.

"Мы протянули руку к миру, но после агрессии, имевшей место со стороны сил, принадлежащих Хафтару, и его объявления войны против наших городов и нашей столицы, он не найдет ничего, кроме силы и твердости", - приводит телеканал "Аль-Арабийя" слова Ф.Сараджа, высказанные в эфире местного телевидения.

Также он предупредил о "войне без победителей".

Ранее на этой неделе Х.Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Ф.Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с Х.Хафтаром.

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Тэги: ЛИВИЯ, ПРЕМЬЕР, ХАФТАР, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]