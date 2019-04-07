Премьер-министр Ливии Файез Сарадж обвинил командующего ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара в предательстве и заявил, что ЛНА встретит сильное сопротивление.

"Мы протянули руку к миру, но после агрессии, имевшей место со стороны сил, принадлежащих Хафтару, и его объявления войны против наших городов и нашей столицы, он не найдет ничего, кроме силы и твердости", - приводит телеканал "Аль-Арабийя" слова Ф.Сараджа, высказанные в эфире местного телевидения.

Также он предупредил о "войне без победителей".

Ранее на этой неделе Х.Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Ф.Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с Х.Хафтаром.