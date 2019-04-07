Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что дал исчерпывающие ответы на вопросы Чарльза Роули, который вслед за Скрипалями получил отравление "Новичком".

"Россия ли это отравила, как они говорят, Скрипалей, и является ли Россия той единственной страной, которая могла произвести "Новичок". Мы, естественно, дали полное разъяснение на этот счет", - сказал А.Яковенко в эфире "Первого канала" российского телевидения.

Власти Британии возлагают на Россию ответственность за отравление на территории Соединенного королевства веществом "Новичок" нескольких человек, в том числе бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии, а также Ч.Роули и Дон Стерджес (Д.Стёрджес скончалась от отравления). Москва эти обвинения категорически отвергает.

Как сказал А.Яковенко, на встрече с Ч.Роули он "прямо сказал, что у нас (российской стороны - ИФ) очень много вопросов (к британским властям - ИФ) по поводу кремирования госпожи Стёрджес, потому что это убирает любые улики".

"У меня такое ощущение, что у них (Ч.Роули и его близких - ИФ) тоже появилось много вопросов", - заявил российский посол в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

"После того, как я озвучил наши проблемы, вопросы, которые мы задавали Форин-офису на протяжении года, ни на один из которых не было получено ответа, для них это, конечно, тоже было откровением", - добавил дипломат.

По его словам, со стороны Ч.Роули "никаких претензий нет, более того, они пришли с просьбой рассказать им, что же происходит на самом деле; то есть люди просто хотят узнать правду, они не были заряжены на антироссийский негатив".

А.Яковенко также сказал, что здоровье Ч.Роули "постепенно ухудшается; и, как он считает, неизвестно, что с ним будет".

"И он даже высказал заинтересованность в том, чтобы пройти медобследование в какой-нибудь третьей стране", - заявил посол РФ.

О встрече А.Яковенко и Ч.Роули на территории российской дипмиссии в Лондоне ранее сообщила британская газета Sunday Mirror.

По ее данным, на встрече с британцем А.Яковенко отверг все обвинения в адрес России, и даже "предположил, что за убийством могут стоять Америка или Чехия, или Портон-Даун (британская лаборатория - ИФ)", - говорится в публикации.

"Он (российский посол - ИФ) сказал, что единственными странами, которые сейчас производят "Новичок", являются США и Чехия. Я спросил, не думает ли он, что Британия совершила нападение. Он сказал, что не знает, потому что британское правительство ничего ему не говорит, но Америка - единственное место, откуда, по его мнению, мог появиться "Новичок", цитирует издание Ч.Роули.

"Мне понравился посол, но мне показалось смешным, что он пытался оправдать Россию и показать, что она не несет никакой ответственности. Я рад, что встретился, я узнал много нового из того, чего не знал ранее. Но я по-прежнему считаю, что атаку совершила Россия", - сказал британец газете.