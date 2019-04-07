Семь человек пострадали из-за взрыва газа в жилом корпусе в Тбилиси

Число пострадавших в результате сильного взрыва, произошедшего в воскресенье днем в одном из жилых корпусов Дигомского массива в Тбилиси, увеличилось до семи человек, сообщили журналистам в МВД Грузии.

По информации ведомства, все пострадавшие, в том числе 7-месячный ребенок, доставлены в больницы с разными степенями повреждения, их жизни опасность не угрожает.

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

В заявлении газораспределительной компании "КазТрансГаз-Тбилиси" говорится, что предположительной причиной взрыва в многоэтажном жилом доме стало грубое нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

"В настоящее время проводятся осмотр места происшествия и соответствующие следственные действия. Квартира, где произошел взрыв, по информации соседей, сдавалась и до настоящего времени была закрыта. По предварительным данным, арендатор покинул жилплощадь вчера", - сказано в заявлении компании.

Как сообщалось, взрывная волна была настолько сильной, что разрушены несколько этажей и фасад здания, а также выбиты стекла в соседних домах. Все жители корпуса эвакуированы из здания.

На месте продолжают работать 10 бригад пожарных-спасателей, а также сотрудники полиции и компании "КазТрансГаз-Тбилиси".

В МВД Грузии возбуждено уголовное дело по статье 240 УК "нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия".

Проблема неэффективного надзора за безопасностью эксплуатации газового оборудования населением стала особенно актуальна в Грузии после фактов гибели людей, произошедших в Тбилиси за последние месяцы.

В середине января в результате взрыва из-за утечки газа в многоэтажном доме в районе Диди Дигоми погибли четыре человека, в том числе ребенок. 31 января семь человек погибли от угарного газа в квартире в районе Исани грузинской столицы.