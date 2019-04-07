Повторения событий 10-летней давности в Молдавии, когда произошли массовые беспорядки, допустить нельзя - президент Додон

Президент Молдавии Игорь Додон считает события 7 апреля 2009 года "черной страницей" новейшей истории Молдавии.

Он написал об этом в воскресенье на своей странице в facebook в связи с 10-летием массовых беспорядков, которые способствовали смене власти в Молдавии.

"Десять трудных лет прошли с той попытки государственного переворота, когда была написана одна из черных страниц новейшей истории Республики Молдова. Этот всплеск ненависти и недовольства проигравшей стороны привел к разрушению государственных институтов, осквернению символов страны, к хаосу в национальном масштабе и приходу поколения политиков, которые умудрились скомпрометировать само понятие демократии в Молдавии", - отметил И.Додон.

Он задал вопрос молодым людям и всем тем, "кто вышли на улицу с искренними помыслами, протестовали с надеждой на то, что положение изменится к лучшему, и в итоге привели правые силы к власти": "Вы довольны результатом? Стало ли в Молдавии лучше жить?"

Президент напомнил, что "после 2009 года из банковской системы был украден миллиард (долларов - ИФ), что людей охватило отчаяние, уехали сотни тысяч молдаван, сёла обезлюдели и разрушились, коррупция укоренилась еще глубже".

"Теперь вам стыдно за политический класс, скомпрометировавший себя хуже некуда, а ваши идеалы при этом были растоптаны политиками, которые тогда использовали вас и пришли к власти. Считаю, что нельзя допустить повторения событий 7 апреля, позорных и бессмысленных. Это жесткий урок для нас всех", - подчеркнул И.Додон.

Он полагает, что "время разбрасывать камни прошло - настало время собирать камни, чтобы созидать, строить, обеспечивать лучшее будущее для этой страны, для всего общества".

"Спустя 10 лет после событий 7 апреля настало время перевернуть эту политическую страницу истории Молдавии. У нас новая страница - более светлая, полная надежд, написанная с гораздо большей ответственностью и с заботой о людях. Мы будем поступать именно так: мудро и сдержанно при принятии решений и совершении действий", - заявил И.Додон.

Уличные демонстрации вспыхнули 7 апреля 2009 года, через два дня после объявления результатов парламентских выборов от 5 апреля, на которых Партия коммунистов получила большинство голосов.

В ночь на 8 апреля акции протеста переросли в насильственные действия. Здания администрации президента и парламента были разграблены и повреждены. Их ремонт обошелся примерно в $100 млн, восстановление здания администрации президента завершилось только в конце прошлого года.

В результате столкновений между протестующими и полицией десятки молодых людей получили ранения, также участники протестов были задержаны и подверглись пыткам в полицейских участках. В ходе беспорядков погиб молодой человек Валерий Бобок.

Генпрокуратура возбудила более 100 уголовных дел, в которых фигурировали как протестующие - за хулиганство, так и представители правоохранительных органов - за злоупотребление властью и применение пыток в отношении демонстрантов.

Бывший полицейский Ион Пержу был приговорен Апелляционной палатой к 10 годам лишения свободы по обвинению в том, что нанес смертельный удар В.Бобоку. Ему удалось бежать, и он был объявлен в международный розыск.

За служебную небрежность, которая стала причиной гибели В.Бобока, обвинение было предъявлено бывшему министру внутренних дел Георгию Папуку и бывшему комиссару полиции муниципия Кишинев Владимиру Ботнарь. Однако оба они в 2015 году были оправданы Высшей судебной палатой.

Все уголовные дела по событиям 7 апреля 2010 года были закрыты, многие их участники уехали за рубеж, расследование событий так и не был и завершены, а общество не получило ответ о том, кто стоят за организацией тех событий.

После апрельских беспорядков, Партия коммунистов, которая получила 60 из 101 мандата на выборах, не смогла избрать президента, так как не хватило одного голоса в парламенте. Были назначены повторные выборы, в результате которых правившая на протяжении восьми лет Партия коммунистов получила только 40 мандатов, и потеряла власть.