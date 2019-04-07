Путин поздравил Шредера с 75-летием - Песков

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего канцлера ФРГ, председателя комитета акционеров Nord Stream AG и председателя совета директоров "Роснефти" Герхарда Шредера с 75-летием, сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил Герхарда Шредера с юбилеем и пожелал ему дальнейших успехов", - сказал Д.Песков.
В.Путин и Г.Шредер в бытность последнего канцлером ФРГ наладили хорошие рабочие и личные отношения. После ухода Г.Шредера с поста главы германского правительства они продолжают поддерживать дружеские контакты.
Герхард Шредер родился 7 апреля 1944 г. в Моссенберге (в настоящее время - земля Северный Рейн - Вестфалия). Изучал юриспруденцию в Геттингенском университете, вел адвокатскую практику. В 19 лет он вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), с апреля 1999 г. до февраля 2004 г. был ее председателем.
В июне 1990 г. в результате выборов в ландтаг Нижней Саксонии Г.Шредер занял пост премьер-министра этой земли и возглавлял земельное правительство до октября 1998 года.
В 1998 году в результате выборов в Бундестаг Г.Шредер сменил на посту канцлера ФРГ Гельмута Коля, который возглавлял правительство 16 лет.
Г.Шредер проработал в должности канцлера ФРГ до сентября 2005 года.
После ухода с поста канцлера в конце 2005 г. он занял пост председателя наблюдательного совета компании по строительству газопровода "Северный поток", в марте 2006 г. стал руководителем комитета акционеров компании по возведению трубопровода. В октябре 2016 г. он возглавил совет директоров компании по строительству газопровода "Северный поток - 2".
29 сентября 2017 года Г.Шредер был избран председателем совета директоров "Роснефти".
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