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Происшествия 07.04.2019 16:57

Около часа потребовалось для восстановления движения по "красной" ветке московского метро после возгорания кабеля

Примерно час потребовался для восстановления движения на центральном участке Сокольнической линии московского метро после небольшого возгорания кабеля в тоннеле между станциями "Чистые пруды" и "Красные ворота" в воскресенье днем.

"Движение поездов от "Парка культуры" до "Комсомольской" восстановлено и постепенно входит в график. После ликвидации задымления проведены все необходимые проверочные работы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

Собеседник агентства отметил, что система энергетики метрополитена в норме.

"Возможно, что поврежденные кабели не относились к метро. Никакой опасности для пассажиров происшествие не представляло", - сказал он.

В пресс-службе столичного главка МЧС ранее сообщили, что возгорание в тоннеле ликвидировано, пострадавших нет.

Ранее о ликвидации возгорания "Интерфаксу" сообщил источник в экстренных службах. "Кабель был обесточен, тление погашено, задымление ликвидировано", - сказал источник.

По его словам, ЧП было зафиксировано около 12:50 воскресенья, после чего прерывалось движение поездов от станции "Парк культуры" до "Комсомольской". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

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Тэги: МОСКВА, МЕТРО, ДВИЖЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]