Примерно час потребовался для восстановления движения на центральном участке Сокольнической линии московского метро после небольшого возгорания кабеля в тоннеле между станциями "Чистые пруды" и "Красные ворота" в воскресенье днем.
"Движение поездов от "Парка культуры" до "Комсомольской" восстановлено и постепенно входит в график. После ликвидации задымления проведены все необходимые проверочные работы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
Собеседник агентства отметил, что система энергетики метрополитена в норме.
"Возможно, что поврежденные кабели не относились к метро. Никакой опасности для пассажиров происшествие не представляло", - сказал он.
В пресс-службе столичного главка МЧС ранее сообщили, что возгорание в тоннеле ликвидировано, пострадавших нет.
Ранее о ликвидации возгорания "Интерфаксу" сообщил источник в экстренных службах. "Кабель был обесточен, тление погашено, задымление ликвидировано", - сказал источник.
По его словам, ЧП было зафиксировано около 12:50 воскресенья, после чего прерывалось движение поездов от станции "Парк культуры" до "Комсомольской". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
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